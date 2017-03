07.03.2017

Si-Stand auf der ISH: Frische Brise gefällig?

Wenn vom 14. bis 18. März 2017 in Frankfurt am Main die ISH ihre Messetore öffnet, dann ist Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer natürlich wieder mit dabei. Und wie immer lohnt sich der Besuch!

Das Si -Team freut sich auf Ihren Besuch: Zu gewinnen gibt es unter anderem fünf Teilnahmen am Si -Gipfel­treffen im Oktober. - © freiraum 3 Weitere Bilder

An schon gewohnter Stelle ist das Si- Team im Foyer der Halle 4.1 anzutreffen. Erneut hat es sich dabei vorgenommen, für etwas Abwechslung im Messetrubel zu sorgen. Besser noch, wir möchten Ihnen zu einer kühlenden frischen Brise zwischendurch verhelfen. Wie das geht? Mit ein bisschen Glück und drei Si-Logos in einer Reihe auf unserem einarmigen Banditen. Dann haben Sie auch schon gewonnen und dürfen sich über den Sofortgewinn eines Si-Mini-Ventilators freuen. Dieser muss dann nur noch an das Smartphone angesteckt werden und einer kleinen Brise zur Abkühlung, zwischendurch am Weg zum nächsten Messestandbesuch, steht nichts mehr im Weg.

Fünf Gipfeltreffen-Teilnahmen als Hauptgewinn

Alle, die sich an unserem einarmigen Banditen versucht haben, wahren zudem die Chance, kostenfrei am Si-Gipfeltreffen 2017 teilnehmen zu dürfen. Denn unter den „Glücks“-Spielern wird als Tagesgewinn immer auch eine Gipfeltreffen-Teilnahme verlost. Das Si-Gipfeltreffen, bei dem es für SHK-Unternehmer wieder hoch hinausgeht, findet übrigens am 13. Oktober 2017 im Wasserturm Köln statt. Als Zukunfts- und Praxiskongress ist er an SHK-Handwerksunternehmen gerichtet, die mehr wollen – mehr Hintergrundwissen, mehr Impulse und mehr Erfolg.

Tauschen Sie sich mit uns aus

Unerlässlich ist für uns der direkte Austausch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Gerade eine Messe bietet hierfür einen idealen Rahmen. Wir sind nach wie vor an Ihrem objektiven Urteil zu unseren Print- und Online-Informationsangeboten interessiert. Klar im Vordergrund stehen für uns, Nutzwertorientiertheit, Marktnähe und Praxisbezug. Nützen Sie daher gerne die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit dem Si-Team – Ihre Meinung ist uns wichtig und wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marketingpreis feiert Jubiläum

Bereits zum 20. Mal wird, in diesem Jahr auf der ISH in Frankfurt am Main, der „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ vergeben. Die vom SHK-Fachmagazin Si vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufene Auszeichnung Si ist im Foyer der Halle 4.1, Stand 11, zu finden und würdigt die Anstrengungen von Handwerksbetrieben im Sinne von Markt- und Kundenorientierung. Dabei steht sie als „Exzellenzinitiative“ einer Branche. SHK-Handwerksunternehmen, die mit ihren Ideen hierbei vor den Vorhang gebeten werden, sollen gleichzeitig auch einladen, es ihnen nachzumachen. Rund 200 Gäste und Branchenpersönlichkeiten werden zur Preisverleihung am Festabend der Si nach Ende des zweiten Messetages erwartet.

Best of SHK Award

Im Rahmen der Si-Festveranstaltung zu 20 Jahre „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“, werden auch die ausschließlich von den Si-Leserinnen und Si-Lesern gewählten „Best of SHK“ ausgezeichnet. Insgesamt 72 Einreichungen aus der SHK-Industrie stellten sich für 2017 der großen Si-Leserwahl. Sie teilen sich in vier Kategorien auf: Marketing, Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima. Wer schließlich die strahlenden Gewinner des „Marketingpreises für das deutsche SHK-Handwerk“ und der „Best of SHK Awards“ in diesem Jahr sein werden, erfahren Sie wie immer in unserem ausführlichen Rückblick in der Si- Ausgabe 04-2017.

