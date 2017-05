04.05.2017

Systemair-Gruppe kauft Lüftungsgerätehersteller aus Österreich

Die Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) hat die österreichische Firma Frivent Luft- & Wärmetechnik GmbH gekauft. Diese ist ein Qualitätshersteller von Lüftungsgeräten.

Roland Kasper, CEO der Systemair-Gruppe: „Die Übernahme von Frivent gibt uns die Möglichkeit, unsere Aktivitäten in Österreich auszuweiten."

Frivent sitzt in St. Johann in Tirol, Österreich und erreicht einen Jahresumsatz von ca. 7 Millionen Euro. Die Firma stellt Lüftungsgeräte, Wärmerückgewinnungssysteme und besondere Dachgeräte für verschiedene Nischenapplikationen her. Diese kommen in gewerblichen und industriellen Anwendungen in Österreich, Deutschland, Tschechien und Russland zum Einsatz.

„Wir sehen große Chancen durch das spezielle Know-how im Bereich der Nischenapplikationen und der derzeitigen Marktpräsenz. Diese Übernahme verstärkt unsere regionale Position und gibt uns die Möglichkeit unsere Aktivitäten in Österreich auszuweiten“, sagt Roland Kasper, CEO der Systemair-Gruppe.

www.systemair.de