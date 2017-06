25.06.2017

Trotz gesunkener Energiepreise: Energieeffizienzmarkt wächst weiter

Anbieter von Energieeffizienzlösungen in Deutschland haben im vergangenen Jahr hochgerechnet einen Umsatz von 143 Milliarden Euro erwirtschaftet. Insgesamt sind rund 600.000 Beschäftigte in der Branche tätig.

Der Energieeffizienzmarkt ist zwischen 2015 und 2016 um knapp 6 Prozent gewachsen. - © Deneff Branchenmonitor Energieeffizienz 2017 Weitere Bilder

Laut Branchenmonitor Energieeffizienz 2017, der in Berlin vorgestellt wurde, ist diese weiterhin positive Entwicklung – trotz geringerer Energiepreise – vor allem auf politische Rahmenbedingungen zurückzuführen. Die Marktanalyse basiert auf einer Unternehmensbefragung der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (Deneff) in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC).

Politischer Rahmen ist wichtigster Markttreiber

„Die Energieeffizienzbranche entwickelt sich überdurchschnittlich dynamisch. Das drückt sich auch in der wachsenden Zahl von Neueintritten in den Markt aus, darunter sind viele Start-ups. Dass dies alles trotz der derzeit geringen Energiepreise so ist, zeigt auch, dass die Politik auf einem guten Weg ist“, sagt Carsten Müller, MdB, Vorstandsvorsitzender der Deneff.

Der Markt wird für Neueintritte immer attraktiver: Neben Energieunternehmen treten vor allem Start-ups neu in den Energieeffizienzmarkt ein. Wichtige Trends, die diese Entwicklung befeuern, sind Digitalisierungsthemen und innovative Geschäftsmodelle. Gleichzeitig sorgen sich viele Unternehmen um die künftige Entwicklung des politischen Rahmens, der in den letzten Jahren wichtigster Markttreiber geworden ist.

Entsprechend wichtig ist die Weiterentwicklung dieses Rahmens für die Unternehmen: So finden über 90 Prozent der Befragten, dass ‚Efficiency First‘ zum strategischen Planungsinstrument für das Energiesystem und auch Maßstab für künftige Neubaustandards werden soll. Sie wünschen sich zudem, dass rechtliche Hemmnisse beseitigt werden. Dazu zählt für eine große Mehrheit, dass Unternehmen für die Gewährung von Industrierabatten, wie bei der Reduzierung der EEG-Umlage, individuelle Effizienzfortschritte nachweisen sollen.

Hebung von Effizienzpotenzialen ist eine Herausforderung

„Die Entwicklung des Energieeffizienzmarktes muss sich neben dem Wachstum auch an der tatsächlichen Entwicklung der Energieeffizienz messen lassen. Die zunehmend besser werdenden Rahmenbedingungen für Anbieter von Effizienzlösungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hemmnisse der Verbraucher für ein energieeffizientes Verbrauchsverhalten aktiv adressiert werden müssen“, sagt Dr. Norbert Schwieters, Leiter Energiewirtschaft bei PwC. Qualität, Qualifizierung und effizienzsteigernde Anreize sind dabei die entscheidenden Hebel zur Hebung der Effizienzpotenziale.

Der Branchenmonitor Energieeffizienz 2017 kann auf der Webseite der Deneff kostenlos heruntergeladen werden.

www.deneff.org

www.pwc.de