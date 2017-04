26.04.2017

Unternehmerfrau im Handwerk 2017

Das Handwerk Magazin zeichnet 2017 wieder selbstständige Unternehmerinnen und mitarbeitende Frauen aus. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Mitte Mai.

Das Handwerk Magazin sucht die Unternehmerfrauen im Handwerk 2017! - © handwerk magazin Downloads Bewerbungsbogen - Unternehmerfrauen im Handwerk 2017 (PDF, 490 kB)

Der Wettbewerb „Unternehmerfrau im Handwerk“ findet 2017 schon zum 26. Mal statt. Mit der Auszeichnung möchte das Handwerk Magazin die Leistungen, Erfolge, aber auch das Alltagsgeschäft der Frauen im Handwerk würdigen und einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Bewerben können sich alle Handwerksmeisterinnen, Geschäftsführerinnen, mitarbeitenden Ehefrauen und Partnerinnen, die sich in den Betrieben für den Wirtschaftszweig Handwerk engagieren. Die Auszeichnung wird auch 2017 wieder in zwei Kategorien verliehen: für selbstständige Unternehmerinnen und mitarbeitende Partnerinnen. Die beiden Siegerinnen erhalten je 2.500 Euro Preisgeld.

Eine unabhängige Jury wertet die eingereichten Bewerbungen aus und wählt zwei Gewinnerinnen aus. In der Jury sitzen Heidi Kluth und Margit Niedermaier vom Bundesverband der Unternehmerfrauen, Verleger Alexander Holzmann und Chefredakteur Olaf Deininger von Holzmann Medien.



Die Preisverleihung findet in feierlichem Rahmen im Oktober 2017 auf dem Bundeskongress der Unternehmerfrauen im Handwerk in Schweinfurt statt.

Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2017. Die Bewerbung kann durch die Kandidatinnen selbst oder durch den Partner, Mitarbeiter oder einer Handwerksorganisation erfolgen; entweder online auf der Website des Handwerk Magazins oder schriftlich (PDF als Download).

www.handwerk-magazin.de/starke-frauen-gesucht