29.08.2016

Uponor Expertenforum 2016

Die Trinkwasserhygiene steht im Mittelpunkt des Uponor Expertenforums 2016. Bei sieben Veranstaltungen informieren Experten über die Planung, Ausführung und Kontrolle von Trinkwasserinstallationen.

Im Uponor Expertenforum 2016 informieren Experten über die Planung, Ausführung und Kontrolle von Trinkwasserinstallationen. Angesprochen werden Anlagenbauer, Betreiber und Planer, um Wissen mit Experten auszutauschen, das eigene Know-how zu vertiefen und Lösungsansätze für kommende Projekte mitzunehmen.

Eine nachhaltige und regelkonforme Trinkwasserinstallation erfordert planerische Weitsicht bei der Auslegung und handwerkliche Fähigkeiten bei der Montage. Im Wesentlichen gilt es, bei der Trinkwasserinstallation den steten Wasserfluss und eine Wassertemperatur zu gewährleisten, die das Wachstum von Biofilmen und die Vermehrung von Legionellen vermeidet.

Allgemeines und Analyse

Prof. Dr.-Ing. Michael Günther, Referent der Uponor Academy, greift deshalb zur Einführung der Veranstaltungen aus Sicht des Betreibers die wichtigsten Fragen rund um die effiziente Warmwasserbereitung, die Planung und Installation des Rohrnetzes bis zur Entnahmestelle des Trinkwassers anhand eines Praxisbeispiels mit gemischter Nutzung auf. Er spricht dabei auch über die Vermeidung des Legionellenbefalls, die Wassertemperaturen an Zapfstellen, die Stagnationsvermeidung, die Anforderungen an den Schallschutz und die Kriterien der VDI-Richtlinie 6003.

Ansgar Borgmann bringt die Sicht eines Sachverständigen ein und spricht darüber, wie er das Praxisbeispiel im Rahmen einer Gefährdungsanalyse beurteilt. Er erklärt, welche Regelwerke zu beachten sind, wie Fehler in der Planung und Ausführung zu vermeiden sind, und geht dabei vor allem auf die Aspekte Anlagenhydraulik, Stagnationsvermeidung und Systemtemperaturen ein.

Über Hygiene und Rechtliches

Welche besondere Sorgfalt für die Trinkwasserhygiene in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, aber auch in privatem Wohnraum geboten ist, betrachtet PD Dr. Lothar Erdinger. Der Mikrobiologie vom Universitätsklinikum Heidelberg erläutert, warum für Menschen mit akuten Infektionen die Trinkwasserhygiene oftmals überlebenswichtig ist und wie diese in dem Beispielgebäude sichergestellt werden kann. Er gibt zudem Aufschluss zur Probeentnahme und den behördlichen Zuständigkeiten.

Welche rechtlichen Konsequenzen die falsche Auslegung, die Nichteinhaltung der anerkannten Regeln der Technik oder schlicht die Unkenntnis der Verantwortlichkeiten bei der Trinkwasserverordnung haben können, das führt Dr. Sandra Sutti aus. Die Fachanwältin erläutert die Haftungsfragen und die Rechtsfolgen und zeigt Haftungsrisiken bei Versäumnissen für die Baubeteiligten auf. Als Sachverständige für die Trinkwasserverordnung spricht sie über den Bestandsschutz von Gebäuden und erläutert aktuelle Beispiele aus der Rechtsprechung zur Trinkwasserhygiene.

Sieben Veranstaltungen

Das Expertenforum wird 2016 veranstaltet in Stuttgart am 11. Oktober, in Köln am 20. Oktober, in Dresden am 25. Oktober, in Berlin am 1. November, in Frankfurt am 3. November, in Ingolstadt am 8. November und in Hamburg am 11. November. Die Anmeldung ist online möglich unter www.uponor.de/expertenforum2016. Auf der Website werden auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen angeboten.

www.uponor.de