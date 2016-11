02.11.2016

Vaillant: Grundsteinlegung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums

Die Geschäftsführung der Vaillant Group hat am 28. Oktober 2016 gemeinsam mit Dr. Philipp Vaillant, Mitglied des Gesellschafterausschusses, und dem Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Burkhard Mast-Weisz, den Grundstein zum Neubau des Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E-Zentrum) am Unternehmenshauptsitz in Remscheid gelegt.

Insgesamt entstehen laut Vaillant ein Testcenter mit einer Fläche von 9.000 Quadratmetern und zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern. - © Vaillant Group

"Die Vaillant Group ist seit ihrer Gründung 1874 technologischer Schrittmacher der Heiztechnikbranche. Mit dem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum konzentrieren wir uns auf umweltfreundliche, ressourcenschonende Technologien und entwickeln Remscheid zu einem bedeutenden Standort für Zukunftstechnologien", so Dr. Carsten Voigtländer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vaillant Group, bei der Grundsteinlegung. "Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der nationalen und europäischen Klimaschutzziele."

Das Unternehmen fokussiert sich laut eigenen Angaben in seiner Entwicklungsstrategie auf umweltfreundliche Wärmepumpen, effiziente Gasbrennwerttechnik, technisch komplexe Systemlösungen, intelligente Regelungstechnik und digitale Services. Die Gesamtinvestition für die Errichtung des F&E-Zentrums liegt bei rund 54 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant.

F&E-Zentrum soll Platz für 570 Mitarbeiter bieten

Das F&E-Zentrum soll sich direkt an das Werksgelände anschließen. Insgesamt entstehen laut Vaillant ein Testcenter mit einer Fläche von 9.000 m2 und zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 14.500 m2. Ein gläsernes Atrium soll die Gebäudeteile miteinander verbinden. Eine moderne Gebäudestruktur schaffe die Möglichkeit zu informellen Treffen und Austausch der Mitarbeiter.

570 Mitarbeiter aus allen am Produktentstehungsprozess beteiligten Abteilungen werden laut Unternehmensangaben in das Gebäude einziehen. Die Arbeitsumgebung passe sich flexibel an die Anforderungen der interdisziplinären Teams und Projekte an.

Testcenter mit mehr als 230 Prüfständen

Im Testcenter sollen mehr als 230 Prüfstände, darunter 40 Wärmepumpenprüfstände, 21 Klimakammern sowie ein Falltest- und ein Windtestlabor zur Verfügung stehen. Die Abwärme der Teststände werde zum Heizen des F&E-Zentrums genutzt, das laut Vaillant insgesamt hohen Nachhaltigkeitsstandards entspricht.

