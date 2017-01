11.01.2017

Vernetztes Wissen mit Buderus

Das Buderus Schulungsprogramm befasst sich in diesem Jahr unter anderem mit den Neuheiten der ISH Energy 2017 sowie dem Zukunftsthema Konnektivität.

Mit dem Thema Konnektivität greift der Systemexperte Buderus in seinem Schulungsangebot 2017 ein Betätigungsfeld für Heizungsfachfirmen auf, das sich sehr dynamisch entwickelt. Durch vernetzte Systeme können Fachbetriebe ihren Kunden neue attraktive Dienstleistungen anbieten und ihr Servicegeschäft optimieren. Im Fokus steht das Control Center ConnectPRO, das Handwerkspartner im Service- und Wartungsgeschäft unterstützt. Über diese portalgestützte Anwendung können Heizungsfirmen die Anlagen ihrer Kunden jederzeit vom Büro oder von unterwegs aus überblicken, den aktuellen Status sehen und Einsätze optimal steuern. Darüber hinaus werden im Schulungsprogramm 2017 auch die Möglichkeiten und Vorteile für Anlagenbetreiber erläutert – denn die Praxis zeigt, dass sich Haus- und Wohnungseigentümer verstärkt für Smart Home Lösungen interessieren, teilte die Bosch Thermotechnik GmbH im Januar mit.

Control Center ConnectPRO im Fokus

Das Weiterbildungsprogramm mit 20 neuen Seminaren und 14 erweiterten Kursangeboten vermittelt nach Unternehmensangaben qualifiziertes Wissen, den Schlüssel zur kompetenten Beratung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Ein Schwerpunkt sind die Produktschulungen, hier insbesondere an den Neuheiten, die Buderus auf der ISH Energy 2017 vorstellen wird. Mit 25 Themen für Monteure und Kundendiensttechniker, zwölf Themen für Inhaber und Entscheider von Heizungsfachfirmen und zehn Technik-Foren für Planer, Behörden und Wohnungsbaugesellschaften bietet der Systemexperte wieder Seminare in allen Bereichen an: Öl- und Gasheizkessel, regenerative Wärmeerzeugung, System- und Regelungstechnik, Planung, Beratung und Verkauf, Verordnungen sowie Betriebswirtschaft. Die Veranstaltungen finden in der Buderus Akademie im hessischen Lollar, in den regionalen Trainingscentern und in den Niederlassungen statt.

20 neuen Seminare

Die Kurse aus den Schulungsbereichen „Kundendienst und Montage“ sowie „Planung, Beratung, Verkauf“ sind zusätzlich von Bedeutung für Fachfirmen, die sich am Buderus-Partnerprogramm beteiligen. Die Teilnahme an sechs Seminaren innerhalb von 18 Monaten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Auszeichnung als qualifizierter Buderus-Partner. Detaillierte Informationen zum Schulungsprogramm stehen im Internet unter www.buderus.de/schulung.

www.buderus.de