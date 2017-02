17.02.2017

Viessmann: Karlheinz Reitze leitet neuen Geschäftsbereich

Die Viessmann Group baut ihr Engagement im Bereich Photovoltaik und Elektrosysteme weiter aus und hat für diese Aktivitäten einen eigenen Geschäftsbereich gegründet. Deshalb erfolgte jetzt die Umfirmierung der Viessmann Photovoltaik GmbH in die Viessmann PV + E-Systeme GmbH, die von Karlheinz Reitze geleitet wird.

In Zukunft liegt der Fokus des neuen Geschäftsbereichs auf Stromerzeugung- und -nutzung mit intelligentem Energiemanagement in Systemen und im Vertrieb von Komponenten der Photovoltaik, Wärmepumpen und elektrischer Warmwasserbereitung, ergänzt durch Lüftung, Klimatisierung und Elektro-Heizung. Darüber hinaus wird ein „Rund-um-sorglos-Paket“ entwickelt, das ebenso umfassende Service- und Energiedienstleistungsangebote enthält wie Schulungen und Qualifizierungen für das Handwerk.

Viessmann geht damit aktiv auf die Entwicklungen im Energiemarkt und die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher ein. Eine größere Unabhängigkeit von externer Versorgung, möglichst niedrige und transparente Energiekosten sowie eine hohe Zukunftssicherheit bei der Strom- und Wärmegewinnung: Das sind Themen, die viele Bauherren und Immobilienbesitzer beschäftigen.

Individuelle Angebote im Rahmen des Komplettangebots

Bereits heute bietet Viessmann seinen Kunden mit multivalenten Anlagen und intelligenten Energiesystemen aus dem Komplettangebot individuelle Lösungen an. Dazu zählen hocheffiziente Energiesysteme, die beispielsweise selbst erzeugten Photovoltaik-Strom zum Betrieb einer Wärmepumpe nutzen oder für Zeiten geringeren Solarertrages in einem Batteriespeicher bevorraten. Diese klimaschonende Haustechnik für Heizung und Warmwasserbereitstellung wird durch Energiemanagement-Systeme erweitert, die komfortabel auch über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets gesteuert werden.

Politische Ziele verstärken technischen Trend

Mit dem zunehmenden Engagement in diesem Segment greift Viessmann auch regulatorische Veränderungen auf. Denn durch politische Zielvorgaben und gesetzliche Rahmenbedingungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes wird der technische Trend nochmals verstärkt. So gibt zum Beispiel die europäische Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) für den Neubau ab 2020 den Niedrigstenergie-Standard vor. In Deutschland wird die Brüsseler Richtlinie durch die erneute Verschärfung der Energie-Einsparverordnung (EnEV) umgesetzt.

