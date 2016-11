10.11.2016

Prof. Dr. Martin Viessmann ist Familienunternehmer des Jahres 2016

Prof. Dr. Martin Viessmann, Inhaber des Herstellers von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen aus Nordhessen wurde mit dem Familienunternehmer-Preis ausgezeichnet. Intes Akademie für Familienunternehmen und impulse ehren so seit 2004 Deutschlands erfolgreichste Familienunternehmer.

Dr. Dominik von Au, Geschäftsführer der INTES Akademie (r.), zeichnete Prof. Dr. Martin Viessmann (2.v.r) als Familienunternehmer des Jahres 2016 aus. - © Viessmann

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, und das Unternehmermagazin impulse haben beim Unternehmer-Erfolgsforum auf Schloss Bensberg Prof. Dr. Martin Viessmann den renommierten Preis „Familienunternehmer des Jahres“ verliehen. Damit zeichnen sie laut eigenen Angaben einen Visionär aus, der früher als viele andere sein Unternehmen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und in den digitalen Wandel investiert hat.

Der 63-jährige, der seit 1992 an der Spitze des Familienunternehmens steht, hat in diesem Sommer die CEO-Funktion an seinen bisherigen Stellvertreter Joachim Janssen übergeben und konzentriert sich jetzt auf seine Rolle als Präsident des Verwaltungsrats. Die Position des CDO hat sein Sohn Maximilian übernommen. Damit wurde ein erster Schritt im Rahmen der Übergabe an die vierte Generation vollzogen.

Viessmann ist ökonomisch erfolgreich und sozial verantwortlich

Die Viessmann Gruppe mit Sitz im nordhessischen Allendorf ist ein Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Gegründet 1917 erwirtschaften 11.600 Mitarbeiter heute einen Gruppenumsatz von 2,2 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte davon im Ausland.

"Martin Viessmann ist ein großartiger Familienunternehmer – ökonomisch erfolgreich, sozial verantwortlich und mit einer tiefen Verwurzelung in seiner Region, für deren Menschen er sich verantwortlich fühlt", begründet Juryvorsitzender Prof. Dr. Peter May die diesjährige Wahl. "Mit der Berufung seines Sohnes als Chief Digital Officer hat er zudem ein klares Statement in Richtung Digitalisierung gemacht."

Nachhaltigkeit als Viessmann-Unternehmensziel

Als Familienunternehmen legt Viessmann laut eigenen Angaben besonderen Wert auf verantwortungsvolles sowie langfristig angelegtes Handeln und hat das Thema Nachhaltigkeit besonders früh als Unternehmensziel definiert. So erreiche das Unternehmen am Stammsitz im hessischen Allendorf (Eder) bereits seit Jahren die Klimaziele, die die Bundesregierung für das Jahr 2050 vorgegeben hat. "Martin Viessmann hat seit Anfang der 1990er-Jahre durch kluge Entscheidungen nicht nur den Umsatz verdoppelt", sagt impulse-Chefredakteur Dr. Nikolaus Förster, "er hat auch die internen Prozesse modernisiert und sich, entschlossener als viele andere Familienunternehmer, auf den digitalen Wandel eingelassen."

Unternehmen generationenübergreifend in Familieneigentum

"Mit unserem Preis zeichnen wir seit 2004 großartige Unternehmerpersönlichkeiten wie Martin Viessmann aus, die besondere Leistungen als Familienunternehmer erbracht und Weichenstellungen vorgenommen haben, um das Unternehmen generationsübergreifend in Familieneigentum zu halten und den Zusammenhalt der Familie zu sichern", fügt Dr. Dominik von Au, Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen, hinzu.

Neben dem Juryvorsitzenden Prof. Dr. Peter May und impulse-Chefredakteur Dr. Nikolaus Förster gehörten der hochkarätigen Jury Dr. Patrick Adenauer (F.B.N. Deutschland), Dr. Peter Bartels (PwC), Marie-Christine Ostermann (Die Familienunternehmer – ASU), Hans Demmel (n-tv), Prof. Dr. Nadine Kammerlander (WHU), Axel Kilian (UBS Deutschland), Dr. Peter Raskin (Privatbank BERENBERG), Dr. Jörg Ritter (Egon Zehnder International), Dr. Hans Schlipat (Rochus Mummert) und Dr. Dominik von Au (INTES Akademie für Familienunternehmen) an.

www.viessmann.de