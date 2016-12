09.12.2016

Vigour: Fußballturnier zur Einführung der Designlinie "derby"

Im Mai 2017 präsentiert Vigour seine neu gestaltete Designlinie "derby". Die Produktrange soll mehr als 50.000 Artikel umfassen. Zur Produkteinführung richtet das Unternehmen in elf Städten ein Fußballturnier aus – Gesicht des Cups ist Weltmeister Thomas Häßler.

Gesicht des "Vigour Cups" ist Weltmeister Thomas Häßler. Der einstige Fußballer des Jahres besucht unter anderem ein Team beim Training und wird auch beim Finale in Berlin vor Ort sein. - © Vigour

Vigour verkürzt die Wartezeit bis zur Produkteinführung im Mai mit einer Fußballturnier-Serie: "Titel, Tore, Traumprodukte"; darum geht es ab Januar 2017 an elf Samstagen beim "Vigour Cup". Die besten Dribbelkünstler aus dem Fachhandwerk gehen dabei auf Tore-Jagd.

Gesicht der Veranstaltung ist Weltmeister Thomas "Icke" Häßler. Der einstige Fußballer des Jahres und Spieler des 1.FC Köln, Juventus Turin, AS Rom, Karlsruher SC, Borussia Dortmund sowie TSV 1860 München besucht unter anderem ein Team beim Training und wird auch beim Finale in der Berliner Soccer-Arena "The Base" vor Ort sein. Die dortigen Sieger fahren zum Londoner Stadtderby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal.

Veranstaltungsorte und Termine des "Vigour Cups"

Zunächst aber treten Handwerksbetriebe an elf Standorten gegeneinander an. Von München bis Hamburg und Dortmund bis Leipzig heißt es Anfang des Jahres: "It’s derby time!" Das Finale findet am 6. Mai 2017 in "The Base", Berlin statt. Alle weiteren Informationen, den Trailer zum Turnier und die Anmeldeinformationen gibt es auf der Webseite www.vigour-derby.de. Nachfolgend die Veranstaltungsorte und Termine für Sie zusammengefasst:

