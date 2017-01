13.01.2017

Vigour-Video: "Icke" Häßler lässt für den "Vigour-Cup" trainieren

Dribblings, Freistöße, Traumpässe: Thomas "Icke" Häßler war schon auf dem Platz ein Mann für alle Fälle. Weltmeister, Fußballer des Jahres – und jetzt auch noch "Dschungelkönig"? Während seiner Vorbereitung auf Australien hat "Icke", wie ein Video beweist, weiterhin ein Auge auf den "Vigour-Cup" gehabt.

Ein nicht ganz ernst gemeintes Video zeigt, dass bei den Mannschaften des Vigour-Cups sportlich noch einiges im Argen liegt. Mit den Tipps von Thomas "Icke" Häßler läuft es aber plötzlich rund. - © VIGOUR GmbH

Ein nicht ganz ernst gemeintes, neues Video zeigt, dass kurz vor dem Auftakt am 21. Januar 2017 in München bei den Mannschaften des Vigour-Cups offenbar sportlich noch einiges im Argen liegt. Fehlpässe, harmlose Schüsse, Missverständnisse – aus den Herren in dem Film passable Kicker zu machen, ist für Häßler eine echte Prüfung. Mit den Tipps des Coaches läuft es aber laut Video plötzlich rund. Sehen Sie hier, wie sich der Ex-Profi durch den "Spieler-Dschungel" dribbelt und zum Jahresauftakt für ein kleines, humorvolles Sportwunder sorgt.

Hintergrund: Im Mai 2017 präsentiert Vigour seine komplett neu gestaltete Designlinie "derby". Titel, Tore, Traumprodukte, darum geht es laut Unternehmen ab dem 21. Januar 2017 an elf Samstagen beim Vigour-Cup. "Dribbelkünstler" aus dem Fachhandwerk gehen dabei auf Tore-Jagd. Gesicht der Veranstaltung: Thomas "Icke" Häßler. Ein Wiedersehen mit dem Weltmeister gibt es beim Finale in der Berliner Arena "The Base".

Termine für Vorrunde und Finale des Vigour-Cups 2017:

Zunächst aber treten die Handwerksbetriebe an elf Standorten gegeneinander an. Veranstaltungsorte und Termine:

21.01.2017: München

28.01.2017: Offenbach

04.02.2017: Dortmund

11.02.2017: Braunschweig

18.02.2017: Bremen

25.02.2017: Hamburg

04.03.2017: Berlin

11.03.2017: Leipzig

18.03.2017: Köln

25.03.2017: Sindelfingen

01.04.2017: Nürnberg

06.05.2017: Berlin ( Finale im "The Base" Berlin)