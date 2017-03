16.03.2017

Wärmepumpen-Förderung auch bei dezentraler Warmwasserversorgung

Über das Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien (MAP) fördert die Bundesregierung den Einbau von umweltfreundlichen Wärmepumpen – im Neubau wie auch im Bestand. Und dass, selbst wenn Kleinspeicher oder Durchlauferhitzer die Warmwasserbereitung teilweise übernehmen.

Gerade bei Sanierungen kann sich der Einbau einer Erdreich-Wärmepumpe lohnen, denn vom Staat winkt eine Finanzspritze in Höhe von mehr als 9.000 Euro. Allerdings: Wenn die Warmwasserbereitung nicht von der zentralen Heizungsanlage übernommen wurde, sondern über Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher erfolgte, war eine Förderung bislang nicht möglich. Jetzt hat die Bundesregierung nachgebessert – eine Förderung der neuen Wärmepumpe ist möglich, wenn die dezentralen Warmwassergeräte mit „grünem“ Strom versorgt werden.

Hauptsache umweltfreundlich

Dabei ist es egal, wie der Strom umweltfreundlich wird - ob ein Teil des Haushaltsstroms über eine Photovoltaikanlage selbst erzeugt wird, oder ob sich die Hausherren für einen Umweltstromtarif entscheiden. „Das sind sehr gute Nachrichten für tausende Hausbesitzer, die bisher die Umrüstung ihrer Heizungsanlage auf eine Wärmepumpe gescheut haben, weil sie der aufwändige Umbau der Warmwasserversorgung abgeschreckt hat“, sagt Frank Jahns, Leiter Vertrieb des deutschen Heiz- und Wärmetechnikunternehmens Stiebel Eltron. „Jetzt kann die Warmwasserversorgung bleiben, wie sie ist, und es gibt trotzdem Geld vom Staat, wenn man sich für eine neue, effiziente Wärmepumpe entscheidet.“ Laut Jahns biete Stiebel Eltron alle benötigen Komponenten: die Wärmepumpe sowie den zertifizierten Ökostromtarif „UmweltStromPlus“ für den Haushalt – oder auch eine Photovoltaik-Anlage.

Die neue Generation von Durchlauferhitzern: DHE Connect mit App und Bluetooth

Wer in Sachen Warmwasserbereitung beim Durchlauferhitzer bleiben will, kann sich bei Stiebel Eltron ein Modell mit Bluetooth-Funktionen und die App-Bedienung aussuchen. Die Geräte der Reihe DHE Connect können neben den bekannten WLAN-Funktionen Internetradio und Wettervorhersage auch einen Lautsprecher über eine Bluetooth-Schnittstelle einbinden. Oder der Nutzer verbindet den DHE Connect mit seinem Smartphone oder dem Tablet – und streamt seine Lieblingsmusik.

Warmwassersteuerung mit dem Smartphone

Wenn das Gerät mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden ist, kann man es auch über das Smartphone oder das Tablet bedienen. Möglich macht das die neue App, die voraussichtlich ab Juli im Appstore beziehungsweise bei Google Play abgerufen werden kann. Alles, was normalerweise auf dem Touchdisplay des DHE Connect direkt am Gerät oder des mobilen Bedienteils gezeigt wird und eingestellt werden kann, ist dann auch bequem auf dem Sofa oder am Küchentisch verfügbar. Beispielsweise können die grafisch aufbereiteten Verbrauchs- und Kostenübersichten aufgerufen werden und es sind Temperatur- und Funktionseinstellungen möglich.

