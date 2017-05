10.05.2017

Wöhler übernimmt Retrotec

Die Wöhler Technik GmbH hat Anfang Mai die Mehrheit an der US-amerikanischen Retrotec Inc. erworben, die Qualitätsprodukte im Bereich der Gebäudemesstechnik herstellt.

Die 1980 gegründete Retrotec Inc. wird unter dem Namen Wohler Retrotec Inc. weitergeführt, teilte Wöhler am 9. Mai mit. Da Blower-Door-Systeme und Dichtheitsprüfgeräte zur Produktlinie beider Unternehmen gehören, ergänzen sich Wöhler und Retrotec perfekt, heißt es aus Bad Wünnenberg. Laut Johannes Lötfering, Geschäftsführer von Wöhler, soll in Zukunft die Erfahrung und das Know-how von zwei Spezialisten in diesem Bereich zusammengeführt werden: „Darüber werden sich vor allem die professionellen Anwender freuen, die hochpräzise und gleichzeitig anwendungsfreundliche Messgeräte benötigen.“ Der Zusammenschluss soll nach seiner Aussage „den Technologievorsprung der Marken Retrotec und Wöhler sichern“.

Technologievorsprung der Marken sichern

Beide Marken werden laut Lötfering unabhängig voneinander bestehen bleiben. An den bisher guten Geschäftsbeziehungen der Gesellschaften zu Kunden und Lieferanten soll sich somit auch in Zukunft nichts ändern. Dass die langjährigen Retrotec-Manager Ben Walker und Darren Kennedy die Geschäftsführung von Wohler Retrotec übernehmen, soll auch für Mitarbeiter und Geschäftspartner Kontinuität garantieren. Der Firmengründer und bisherige Besitzer von Retrotec, Colin Genge, soll weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

www.woehler.de