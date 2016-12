19.12.2016

„Zeit zu starten“: GC-Gruppe wird Premiumpartner

Mit der Ausbildungsinitiative „Zeit zu starten“ will der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Nachwuchskräfte für das SHK-Fachhandwerk gewinnen. Die GC-Gruppe unterstützt die Kampagne jetzt als Premiumpartner.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat mit „Zeit zu starten“ eine bundesweite Ausbildungsinitiative ins Leben gerufen. Mit der GC-Gruppe konnte der ZVSHK einen Premiumpartner gewinnen, der die Kampagne unterstützt. „Unser oberstes Ziel ist es, dass das Fachhandwerk erfolgreich ist. Und deshalb möchten wir Perspektiven schaffen.“ Das sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, über die Beweggründe, warum die GC-Gruppe sich über mehrere Jahre als Premiumpartner von „Zeit zu starten“ engagiert. Mit der aktuellen Ausbildungs-Kampagne will der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) bei Schulabgängern das Interesse für die vier SHK-Berufe wecken. Die Werbeinitiative, ausgearbeitet von den 17 Landesverbänden, versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe für Innungsbetriebe.

Berufsporträts und Bewerbungstipps

Zum Hintergrund: Viele junge Menschen setzen sich lieber in überfüllte Hörsäle als sofort ins Berufsleben einzusteigen und die Chancen zu nutzen, die eine Karriere im Handwerk verspricht. Eine Entwicklung, die sich nachteilig auf das Fachhandwerk und den gesamten dreistufigen Vertriebsweg auswirkt. Dem gilt es entgegenzuwirken. Deshalb übernimmt die GC-Gruppe die Rolle eines Hauptsponsors der Kampagne, bei der interessierte Betriebe umfassende Unterstützung in punkto Werbung um potenzielle Auszubildende erhalten. Auf der Website www.zeitzustarten.de finden Schüler und Jugendliche alle Informationen zu den vier Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker SHK, Behälter- und Apparatebauer, Klempner sowie Ofen- und Luftheizungsbauer. Dazu gibt es Tipps für die Bewerbung und Adressen von möglichen Ausbildungsbetrieben in der Nähe.

Mit Kurzfilmen Schüler informieren und Praktikanten werben

Nachwuchsförderung ist der GC-Gruppe wichtig. Mit etwa 2.000 Auszubildenden leistet der SHK-Großhändler einen Beitrag dazu, um junge Menschen zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu führen. Aktuell hat die Unternehmensgruppe eine Übernahmequote von rund 90 %. Als Marktführer will sie auch für die Branche insgesamt qualifizierten Nachwuchs mobilisieren und gewinnen. Deshalb unterstützt GC die bundeseinheitliche Kampagne des SHK-Handwerks. „Zeit zu starten“ gewährt mit einer Vielzahl an Materialien zahlreiche Einblicke in den Arbeitsalltags eines Azubis. Innungsbetriebe erhalten Flyer, Filme und Präsentationen, mit denen sie Schülern die unterschiedlichen SHK-Berufe live näherbringen können. Denn nichts überzeugt mehr, als echte Menschen, die offen, ehrlich und leidenschaftlich ihren Beruf schildern und die Aufgaben und Herausforderungen für den Azubi darstellen, erklärt der Großhändler.

Über die GC-Gruppe

Die GC-Gruppe ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 inhabergeführten Familienunternehmen, die als Großhändler mit Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Dachtechnik, Installation, Tiefbau und Industrietechnik die gesamte Palette der Haustechnik abdecken. Etwa 15.000 Mitarbeiter an mehr als 800 Standorten machen die GC-Gruppe in diesem Bereich zum führenden Großhändler im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist sie in weiteren 17 Ländern vertreten. Konsequent dem dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet steht der Fachhandwerker im Zentrum aller Vertriebsaktivitäten.

www.gc-gruppe.de

www.zeitzustarten.de