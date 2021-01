12.01.2021

1. Digitaler Kongress des barrierefreien Bades 2021

Am 19.01.2021 findet von 13.30 bis 16.35 Uhr der erste digitale Kongress des barrierefreien Bades 2021 statt. Hervorgegangen ist das digitale Veranstaltungsformat aus der messeQ, einer virtuellen Messe, die zu Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. Planer, Architekten und SHK-Handwerker können sich einen der limitierten Plätze sichern.

Der erste digitale Kongress des Veranstalters studiQ ist dem Thema barrierefreie Bäder gewidmet.

Hansa auf der messeQ

Nach einem Jahr Erfahrung haben die Veranstalter der messeQ ihre Erkenntnisse zusammengefasst und an einem neuen Konzept gefeilt. Das Handwerk hat weniger Zeit, als je zuvor. Vieles muss erledigt werden und dennoch sach- und fachgerecht ausgeführt werden. Bei ieQ-Kongress steht deshalb immer ein Thema im Vordergrund. Menschen kaufen Lösungen und keine Produkte oder Formate. Deshalb wird sich der erste digitale Kongress einem sehr wichtigen Thema widmen: Dem barrierefreien Bad.

Der erste ieQ-Kongress dreht sich um das barrierefreie Bad

ReferentInnen von Compusoft, Botament, Kaldewei, Hansa und Toto stellen in kurzen Vorträgen Wissenswertes zum Thema barrierefreies Bad vor. Interessenten können ab 13.30 Uhr live teilnehmen oder sich zu einem späteren Zeitpunkt einwählen. Wer beim Quiz einen der Preise gewinnen möchte, den die Partner von ieQ verlosen, sollte gut zugehört haben, denn die Quizfragen beziehen sich auf die Vorträge der ReferentInnen. Abschließend stehen die Experten noch für offene Fragen zur Verfügung, die via Chat anonym gesendet werden können.

Agenda der Veranstaltung

13:30 - Begrüßung & Vorstellung (Sandra Jentsch von ieQ-systems GmbH & Co. KG)

13:35 - Badplanung mit Innoplus – Ihr Problemlöser für barrierefreie Bäder nach DIN 18040 (Alexander Dirks von Compusoft)

14:05 - Der barrierefreie Duschplatz – Fach- und normgerecht abgedichtet (Michael Mones und Andreas Vierke von Botament)

14:35 - Geht das auch in schön? Rechtssicherheit im Bau von barrierefreien Bädern (Martin Schäpermeier von Kaldewei und Simone Kriener von Heinrich Kriener GmbH & Co KG)

15:05 - Armaturen für mehr Sicherheit und Komfort im barrierefreien Bad (Markus Schmitz von Hansa)

15:35 - Für einen barrierefreien und selbstbestimmten Toilettengang: Das Toto Washlet (Petra Sujatta von Toto)

16:05 - Quiz & Verlosung I Expertentalk & Fragerunde

Digitale Plattform mit Zukunft

Schon die wachsenden Teilnehmerzahlen der Online-Messe messeQ und den Webinaren von ieQ 2020 haben gezeigt, dass der Großhandel, Planer, Architekten und SHK-Fachhandwerker digitale Angebote sehr gern nutzen.

Mittlerweile hat auch der Fachhandel erkannt, welche Synergieeffekte digitale Plattformen durch fachlichen Austausch und informative Schulungen ermöglichen. Grund genug für ieQ das digitale Netzwerk aus Großhandel, Industrie, Architekten, Planern und Fachhandwerkern am 19. Januar 2021 mit dem ersten digitalen Kongress erneut zusammenzubringen. Ziel ist es, Expertenwissen effizient in einem möglichst einfachen Format zu vermitteln und so die Basis für gute Beratung und beste Umsetzungsqualität dauerhaft sicherzustellen.

Hier geht es zur Anmeldung.

www.ieQ-systems.de