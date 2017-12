08.12.2017

10 Jahre BFS/ESaK-Stiftung

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“, das wusste bereits Benjamin Franklin, Mitbegründer der Vereinigten Staaten von Amerika. Die BFS/ESaK Stiftung hat dieses Leitbild erfolgreich in die Kälte- und Klimatechnik übertragen und darf jetzt ihr erstes Jubiläum feiern.

Vorstandsvorsitzender Manfred Seikel hofft auf weitere Spender für die BFS/ESaK-Stiftung, „damit wir in Zukunft noch mehr anstehende Projekte, Aufgaben und Wissen unterstützen und fördern können.“ - © Markus Simmert

Am 13. Dezember 2017 jährt sich die Gründung der BFS/ESAK-Stiftung zum 10. Mal. Auf Initiative von Einzelpersonen und Unternehmen aus Handwerk, Handel und Industrie wurde damals aus einer Idee Realität in Form der bis heute einmaligen Stiftung zur Förderung von Bildung und Wissenschaft in der Kälte- und Klimatechnik. Mit dem Stiftungskapital und Spenden wurde seither beachtliches geleistet.

10 Jahre Stiftungsarbeit

„ Unserem Stiftungszweck folgend konnten bis heute für zahlreiche Studenten der Europäischen Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung (ESaK) Förderbeihilfen für ihre Bachelorarbeiten ausgeschüttet werden. Dabei ging und geht es um Auslandsstipendien an der Purdue University West Lafayette, University of Maryland, Universität NTNU/ Forschungsinstitut SINTEF Trondheim und den Polo Research Loboratories der Federal University of Santa Catarina, die von unserer Stiftung bezuschusst wurden.“ Dieses Angebot soll auch in Zukunft dem interessierten Akademikernachwuchs zu Verfügung stehen, erklärt der Vorsitzende Manfred Seikel weiter. Er bildet gemeinsam mit Dr. Christian Voigt den Vorstand der Stiftung, der diese kurz beschreibt: „Ein wichtiges Organ ist das Kuratorium. Es benennt den Vorstand und entscheidet über die zweckorientierte Verwendung der Erträge und Spenden. Das Kuratorium wird von unserer Stifterversammlung, bestehend aus den Stiftern, gewählt.“

Weitere Förderprojekte

Neben Auslandsstipendien für Aufenthalte in den USA, in Norwegen oder Brasilien gehen die Gelder auch in Semesterprojekte der ESaK. Damit konnten mehrere Studentengruppen beispielsweise historische Kältemaschinen restaurieren und teilweise sogar in den Originalzustand zurückversetzen. Viele der wertvollen Anschauungsmaterialien entstammen der Sammlung ‚Heinz Bacher’ des Vereins Historische Kälte- und Klimatechnik e.V. (HKK). Sie werden in Maintal heute in den Lehrbetrieb integriert und geben jungen Kälte- und Klimaingenieuren und angehenden Mechatronikern für Kältetechnik einen Einblick und ein Gefühl für die Geschichte ihrer eigenen Berufswelt.

Ein weiterer Bereich, der durch die Stiftungsgelder aufgebaut werden konnte, ist die umfangreiche Bibliothek der ESaK. Neben Fachliteratur zählen branchenspezifische Hard- und Software genauso dazu, wie Laptops, die außerdem für ein Kältelabor der Bundesfachschule in Harztor gespendet wurden. Als einmaliges Nachlagewerk gilt der gerade aktualisierte „Bildungsatlas Kälte-, Klima-, und Wärmepumpentechnik“. Er steht auf der Internetseite des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins DKV zum download. Zu dessen Erarbeitung trugen ebenfalls Stiftungsgelder maßgeblich mit bei. Alles in allem wurde in 10 Jahren umfangreiches Wissen der deutschen Kälte- und Klimatechnik gefördert. Geld, das damit wahrhaft nachhaltig angelegt ist. Aus diesem Grund ist die BFS/ESaK-Stiftung in der Branche sehr geschätzt und wird von Politik und der Öffentlichkeit äußerst positiv wahrgenommen.

www.bfs-esak-stiftung.de