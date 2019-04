09.04.2019

2019 gibt es erstmals einen ISH-Champion

Trägerschaft veranstaltet Berufswettbewerb auf der Weltleitmesse. Die ISH-Championship dokumentiert Attraktivität des Ausbildungsberufes Anlagenmechaniker SHK.

ISH-Championship 2019: Die sechs Teilnehmer im Kreis der Veranstalter und Sponsoren.

Erstmalig haben Trägerschaft und Messegesellschaft auf der diesjährigen ISH einen Wettbewerb um den Titel des ISH-Champions veranstaltet: die ISH-Championship. Unter der organisatorischen Federführung des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) haben an den ersten vier Messetagen sechs junge Gesellen ihre beruflichen Fertigkeiten im Wettstreit untereinander gemessen. Mitten im Messegeschehen mussten die sechs Teilnehmer eine shk-typische Arbeitsprobe anfertigen. Vor den Augen der Messebesucher entstand in dieser Zeit fast ein gesamtes Badezimmer. Höhepunkt der Prüfung war ein in Handarbeit herzustellender, kunstvoll gestalteter Badheizkörper in Form des Frankfurter Messeturms.

Die Siegerehrung

Am Nachmittag des vierten Messetages stand der Sieger fest: ZVSHK-Präsident Michael Hilpert und Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, kürten Tobias Kröner (22) aus Wiesbaden zum ersten ISH-Champion. „Mit der ISH-Championship haben wir einer breiten Öffentlichkeit eindrucksvoll gezeigt, wie vielseitig, anspruchsvoll und komplex die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker SHK ist. Unsere sechs Teilnehmer haben sich einen packenden Wettstreit um den Titel geliefert und damit großartige Werbung für unser Handwerk geleistet“, sagt Michael Hilpert, der Präsident des ZVSHK. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Frankfurt ergänzt: „Eine Voraussetzung für exzellente Qualität ist Ehrgeiz. Dazu gehört der Wille, etwas besser zu können als andere. Was liegt also näher als der sportliche Wettkampf? Mit der ISH-Championship hat die SHK-Branche ab sofort eine Meisterschaft auf internationaler Bühne. Wenn Sie mich fragen, eine riesen Bereicherung – gerade für junge Talente.“

Auf den Plätzen zwei und drei der Championship folgten Marcus Böckler aus Bayern und Manuel Bürkin aus Baden-Württemberg. Neben den fünf Trägerverbänden der ISH (ZVSHK, VDS, BDH, FGK, VdZ) und der Messegesellschaft haben die vier Sponsoren CWS-boco, Geberit, Oventrop und Viessmann die Durchführung der ISH-Championship möglich gemacht.

ISH Championship 2019: Die Teilnehmer bei der Arbeit

Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der Website www.ish-championship.de.

www.zvshk.de