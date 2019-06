11.06.2019

40 Jahre gemeinsamer Einsatz für Solarisierung

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) feierte zusammen mit vielen Wegbegleitern auf der Weltleitmesse der Branche, der Intersolar Europe, einen runden Geburtstag.

Grußwort von BSW-Präsident Joachim Goldbeck beim Jubiläumsempfang zum 40. Geburtstag. - © Bundesverband Solarwirtschaft e.V.

Seit 40 Jahren kämpfen tausende Unternehmerinnen und Unternehmer im BSW – Bundesverband Solarwirtschaft und seinen Vorgängerverbänden gemeinsam für die Solarisierung der Energieversorgung, mithilfe von Photovoltaik, Solarthermie sowie intelligenten Energiemanagement- und Speicherlösungen. Mit großem Erfolg, wie BWS-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig betont.

„Die Photovoltaik hat sich in den vier Jahrzehnten von einer Weltraumtechnologie zur günstigsten Stromquelle entwickelt. Keine andere Energieform verfügt über eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung, kann höhere Zuwachsraten vorweisen und bietet so viel saubere Energie fürs Geld. Das hätten wir ohne den leidenschaftlichen und beharrlichen Einsatz des Erfolgsbündnisses BSW und seiner Vorgängerverbände sowie unzähliger Weggefährten und Mitstreiter niemals erreicht“, sagte Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig anlässlich des Jubiläums auf dem Branchentreff „The Smarter E Europe“. Der BSW ist seit Jahren Exklusivpartner der Intersolar und ees Europe, der ersten Messen der Energieplattform The Smarter E.

Angesichts der großen Aufgaben und der vielfältigen Möglichkeiten der Photovoltaik, blicken die Jubilare zuversichtlich in die Zukunft. Carsten Körnig: „Nach der gelungenen Markteinführung stehen heute Themen wie PPA, Prosumer, Peer2Peer und Digitalisierung im Fokus. Verbandsziel ist es, solaren Systemlösungen auch im Mobilitäts- und Wärmesektor zum Marktdurchbruch zu verhelfen. Mit der Sektorenkopplung entsteht eine Vielzahl neuer Geschäftschancen, die wir jetzt gemeinsam erschließen wollen. Wenn wir weiterhin kraftvoll als Branche gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir auch die noch verbliebenen Marktbarrieren erfolgreich abbauen und solare Technologien und Dienstleistungen zum Fundament einer zukunftsfähigen Energieversorgung machen.“

Mittlerweile sind in Deutschland rund vier Mio. Solaranlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung installiert und auch das Interesse an Heim-, Gewerbespeichern, sowie der Elektromobilität und intelligenten Energiemanagement-Lösungen steigt kontinuierlich. Der BSW empfiehlt, den jährlichen Ausbau der Solarstromkapazitäten auf mindestens 10 GW zu erhöhen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Durch den steigenden Elektrizitätsbedarf in den Bereichen Mobilität sowie Wärme- und Kälteversorgung wird sich der Bedarf an erneuerbarem Strom nach seiner Einschätzung spürbar erhöhen. Gleichzeitig werde die direkte Nutzung von Sonnenwärme mittels Solarkollektoren in der Raum-, Prozess- und Fernwärme expandieren müssen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.

Twitter-Gewinnspiel – Elektroroller „E-Schwalbe“ zu gewinnen

Der Bundesverband Solarwirtschaft veranstaltet zum 40. Geburtstag ein Jubiläumsgewinnspiel bei Twitter. Wer bis zum 19. November 2019 mit seinem Tweet mit dem Hashtag #bswintersolar die meisten Retweets gesammelt hat, erhält die E-Schwalbe.

www.solarwirtschaft.de