04.12.2017

Adventskalender mit Gewinnen für Vaillant-Partner

Die Chance eine Playstation 4, einen Sony Full HD LED TV oder einen Weber-Gasgrill zu gewinnen haben alle Vaillant-Fachpartner mit dem Online-Adventskalender im FachpartnerNET des Unternehmens.

Im Online-Adventskalender im Vaillant-FachpartnerNET verbergen sich hinter 24 digitalen Türchen hochwertige Preise, aber auch so manche Überraschung, die der Heiztechnikhersteller noch nicht verraten...

In dem Online-Adventskalender verbergen sich hinter 24 digitalen Türchen hochwertige Preise und weitere Überraschungen, kündigte der bergische Heiztechnikspezialist an. Für die Teilnahme muss nach dem Einloggen in das FachpartnerNET und dem Klick auf das Türchen des jeweiligen Tages eine Quizfrage richtig beantwortet oder ein kleines Rätsel gelöst werden. Fachpartner haben dann die Chance auf den Tagespreis, der unter allen Fachpartnern mit der richtigen Antwort verlost wird.

Jeden Tag teilnehmen

„Der Adventskalender ist ein kleines Dankeschön an unsere Partner aus dem Fachhandwerk für ein gemeinsam erfolgreiches Jahr 2017“, so Nicole Dunker, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Vaillant Deutschland. Und „ganz nebenbei“ können alle Teilnehmer natürlich auch von den zahlreichen Informationen im FachpartnerNET für die tägliche Arbeit profitieren.

