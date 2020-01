09.01.2020

Aktuelle Techem-Studie: Energiekennwerte 2019

Die Wärmewende in Not – Neue Techem-Studie offenbart, dass der witterungsbereinigte Endenergieverbrauch in Mehrfamilienhäusern unvermindert ansteigt.

Techem-Energiekennwerte 2019: Endenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. - © Techem

Als Grundlage für die 20. Auflage seiner Energiekennwerte-Studie analysierte Techem in diesem Jahr wieder anonymisierte Verbrauchsabrechnungen für einen umfassenden und aktuellen Einblick in das Heizverhalten in deutschen Mehrfamilienhäusern.

Studienergebnisse

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn des Jahrzehnts liegt. Das Verbrauchsniveau für den realen, nicht witterungsbereinigten Verbrauch ging zwischen 2008 und 2018 trotz günstiger Witterungsveränderungen nur um 10,9 % zurück. Das Ziel der Bundesregierung, zwischen 2008 und 2020 den Wärmebedarf um 20 % zu reduzieren, ist damit praktisch nicht mehr erreichbar.

Auch 2018 stieg der witterungsbereinigte Raumheizwärmeverbrauch in deutschen Wohngebäuden das dritte Jahr in Folge an: Laut der aktuellen Energiekennwerte-Studie 2019 von Techem lag der Erdgas- und Heizölverbrauch mit 142 kWh/m² beziehungsweise 143,5 kWh/m² um jeweils 1,1 und 1,5 % über den Vorjahreswerten. Lediglich beim Fernwärmeverbrauch verzeichnet die Studie einen minimalen Rückgang von 0,3 % auf 114 kWh/m². Über die letzten drei Jahre hinweg beträgt der Gesamtanstieg somit für Erdgas rund 5,8 %, für Heizöl 8,5 % und für Fernwärme 4,9 %. „Im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung hat sich die rückläufige Verbrauchstendenz, die noch bis 2013 zu beobachten war, nach einer Zeit der Stagnation in einen deutlichen Anstieg umgekehrt“, kommentiert Techem-Geschäftsführer Nicolai Kuß. „Höhere witterungsbereinigte Verbräuche als 2018 gab es für Erdgas zuletzt 2011, für Heizöl sogar zuletzt 2009. Wir müssen dringend etwas dafür tun, dass Gebäude energetisch effizienter werden und weniger Wärme benötigen.“ Als Grundlage für die nunmehr 20. Auflage seiner Energiekennwerte-Studie analysierte Techem anonymisierte Verbrauchsabrechnungen von rund 1,5 Mio. Wohnungen in deutschlandweit fast 120.000 Mehrfamilienhäusern.

Stagnation statt Wärmeeinsparung

Betrachtet man die witterungsbereinigte Verbrauchsentwicklung der Raumheizwärme über einen längeren Zeitraum, zeichnet die aktuelle Studienauflage ein noch negativeres Bild als die Vorjahreszahlen: Zwischen 2008 und 2015 lag der gemittelte Verbrauchsrückgang pro Jahr für Erdgas bei rund 1,3 %, für Heizöl bei 1,2 % und für Fernwärme bei 1 %. Im Zehnjahresmittel von 2008 bis 2018 haben sich diese Werte auf 0,4 %, 0,06 % beziehungsweise 0,2 % verschlechtert.

Auch die scheinbar positiven, nicht witterungsbereinigten Verbrauchszahlen für 2018 dürfen über die Verbrauchssteigerung der letzten Jahre nicht hinwegtäuschen: Nur aufgrund der deutlich höheren Außentemperaturen lag in dieser Heizperiode der Verbrauch von Erdgas um 5 %, der von Heizöl um 4,6 % und der von Fernwärme um 6,3 % unter den Vorjahreswerten. Über alle drei Energieträger hinweg gerechnet betrugen die CO2-Emissionen pro Nutzeinheit durchschnittlich 2,25 t.

Akuter Handlungsbedarf offenkundig

„Das nationale Ziel eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes bis 2050 lässt sich nur mit einer breit angelegten Digitalisierungsoffensive, dem vermehrten Einsatz regenerativer Energien und einer durchgängigen Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wärmewertschöpfungskette verwirklichen“, sagt Techem-Geschäftsführer Kuß. Oftmals bringen schon vergleichsweise geringe Investitionen wie die dauerhafte Optimierung des Heizungssystems nachhaltige Verbrauchseinsparungen im zweistelligen Prozentbereich. Woran es vielerorts jedoch fehlt, ist die notwendige Transparenz über den tatsächlichen Wärmeverbrauch, um verfügbare Investitionsmittel so effektiv wie möglich einsetzen zu können. Außerdem belegen die Auswertungen im Rahmen der Studie erneut, wie wichtig möglichst aktuelle Informationen auch für Nutzer und Mieter über Verbrauch und Preise sind, um das eigene Verhalten steuern zu können und dadurch vor unerwartet hohen Heizkosten gefeit zu sein.

Auch über die Entwicklung der Brennstoff- bzw. Energieträgerpreise wie dem fast zehnprozentigen Anstieg bei Heizöl gibt die aktuelle Studie detailliert Auskunft. Der komplette Report „Techem Energiekennwerte 2019“ steht als e-Paper zum kostenlosen Download bereit.

www.techem.de