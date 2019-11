21.11.2019

Akzeptanzumfrage: Bürger unterstützen Ausbau Erneuerbarer Energien

89 % der Bürger wollen mehr Erneuerbare Energien. Die Mehrheit findet es sogar sehr gut oder eher gut, wenn derartige Anlagen in ihrer Nachbarschaft stünden. So ein Ergebnis der repräsentativen Umfrage der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE).

„Bemerkenswert ist, dass die Zustimmung steigt, wenn die Befragten bereits Erfahrungen mit Anlagen in ihrer Nachbarschaft haben“, sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der AEE mit Blick auf die Akzeptanzumfrage.

Deutsche wollen Energiewende

Kaum ein Thema war in den vergangenen Monaten so präsent wie der Klimaschutz. Ein großer Baustein im Aufhalten des menschengemachten Klimawandels ist die Umsetzung der Energiewende. „ Erneuerbare Energien können sehr viel dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen in Deutschland zu reduzieren, und zwar im Strom-, Verkehrs- und Wärmesektor“, sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE). „Die deutsche Bevölkerung weiß, wie wichtig Erneuerbare dafür sind. Unsere neue Akzeptanzumfrage zeigt, dass die Menschen die Energiewende wollen.“

In der aktuellen repräsentativen Umfrage der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), die durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov* durchgeführt wurde, befürworten neun von zehn Bürgern (89 %) eine stärkere Nutzung der Erneuerbaren Energien in Deutschland. 72 % gaben sogar an, dass die stärkere Nutzung und der Ausbau der EE sehr und außerordentlich wichtig seien.

Lediglich 6 % erachten sie als weniger bzw. überhaupt nicht wichtig. „Die Bürger haben sich klar zur Rolle der Erneuerbaren in der Klimafrage positioniert“, sagt AEE-Geschäftsführer Dr. Robert Brandt. „Die Erneuerbaren Energien sind der wichtigste Teil der Lösung.“

Deutsche großteils für Anlagen in Nachbarschaft

Die Zustimmung zu den Erneuerbaren Energien spiegelt sich auch darin wider, dass 64 % der Befragten es sehr gut bzw. eher gut fänden, wenn Erneuerbare-Energie-Anlagen in ihrer Nachbarschaft stünden. Bei Kohle- und Atomkraftwerken sind es jeweils nur 8 %. „Besonders bemerkenswert ist, dass die Zustimmung sogar noch steigt, wenn die Befragten bereits Erfahrungen mit diesen Anlagen in ihrer Nachbarschaft haben“, sagt Brandt. So nimmt die Befürwortung hinsichtlich eines Solarparks in der eigenen Nachbarschaft von 66 auf 78 % zu, wenn sich bereits ein Solarpark in der unmittelbaren Umgebung befindet. Auch bei Windenergie- und Biogasanlagen ist dieser positive Effekt zu sehen.

Die Ergebnisse der Akzeptanzumfrage 2019 machen deutlich, dass die deutsche Bevölkerung weitaus aufgeschlossener für Veränderungen ist, als gemeinhin angenommen.

Akzeptanz hinsichtlich Stromnetz-Ausbau

Insgesamt wurden 2018 rund 6,4 Mrd. Euro in die Erweiterung und den Erhalt des Stromnetzes investiert. So war in den vergangenen Monaten zwar von Protesten gegenüber dem Bau neuer Überland-Stromleitungen zu hören, doch insgesamt ist die Akzeptanz bezüglich ihres Ausbaus sehr hoch.

86 % der Befragten empfinden den Ausbau der Überland-Stromleitung als wichtig bzw. sehr und außerordentlich wichtig. Für lediglich 8 % sind diese weniger bis überhaupt nicht wichtig.

Für die Umsetzung einer erfolgreichen Energiewende im Kampf gegen den Klimawandel ist jedoch nicht nur die Stromerzeugung für Privathaushalte entscheidend, sondern auch für die Industrie. Schließlich lag der Endenergieverbrauch für Strom 2017 bei 530 Mrd. kWh. 57 % der befragten Bürger finden, dass sich Sonnenenergie als beste Quelle für Industriestrom eignet, 45 % betrachten Offshore als ideal.

„Unsere diesjährige Akzeptanzumfrage zeigt, die Mehrzahl der Bürger steht hinter den Erneuerbaren Energien“, fasst Brandt zusammen. „Wir können und müssen der Branche der Erneuerbaren mit Worten und Taten zeigen, dass die deutsche Bevölkerung und die Politik ihre Rolle in der so notwendigen Energiewende kennen und schätzen.“

Zur Methodik

Die AEE-Akzeptanzumfrage ist eine deutschlandweite, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien. Befragt wurden online 1.003 Personen ab einem Alter von 18 Jahren. Die Umfrage wurde zwischen dem 10. und 13. September durchgeführt.

www.unendlich-viel-energie.de

*Die Agentur für Erneuerbare Energien hat in diesem Jahr für ihre Akzeptanzumfrage das Umfrageinstitut und die Umfrageart geändert: Statt der Telefonumfrage von Kantar Emnid unter Personen ab 16 Jahren wurde nun die Online-Befragung von YouGov unter Personen ab 18 Jahren durchgeführt. Insofern ist eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus den vergangenen Jahren nicht ohne weiteres möglich.