22.05.2018

Arbonia schluckt Vasco Group

Der Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia AG hat von Vaessen Industries die belgische Vasco Group übernommen, die sich auf Heizkörper, Lüftungen und Fußbodenheizungen konzentriert.

- © Arbonia

Unter dem Dach der Arbonia AG „erhält die Vasco Group die Basis für substanzielles Wachstum und profitiert zusammen mit der Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) der Arbonia von einer stark verbesserten Wettbewerbsposition. Die Division HLK und Vasco ergänzen sich optimal hinsichtlich Marktpräsenz, Produktportfolio und Verkaufskanäle“, teilte die Vasco Group Mitte Mai mit.

Absatzmärkte ergänzen sich

Die Absatzmärkte der HLK-Division von Arbonia sind den Angaben zufolge überwiegend komplementär zu den bestehenden Märkten der Vasco Group: Während die Gesellschaften der Arbonia mit den Marken Kermi, Arbonia, Sabiana und Prolux primär in den Märkten Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich und Polen präsent sind, nimmt die Vasco Group führende Marktpositionen in Belgien und den Niederlanden ein. Zusätzlich zur Markterschließung in den Benelux-Staaten soll die Vasco Group der Arbonia ermöglichen, ihre bestehende Marktposition in Frankreich und Deutschland noch weiter auszubauen.

Vasco erweitert Produktportfolio von Arbonia

Durch die Übernahme der Vasco Group ergänzt Arbonia sein Produktportfolio einerseits mit den in den Benelux-Staaten etablierten Marken Vasco, Brugman und Superia und andererseits durch Premium-Designheizkörper, insbesondere für das höherpreisige Segment in den DACH-Märkten, in Osteuropa, Russland, Asien und im Mittleren Osten, heißt es weiter aus Dilsen-Stokkem. Gleichzeitig soll der Schweizer Gebäudezulieferer die Möglichkeit erhalten, in den Segmenten der kontrollierten Wohnraumlüftung im Bereich zentraler und dezentraler Anwendungen sowie der Fußbodenheizung weiter zu wachsen.

Weiterhin eigenständig am Markt

Durch verstärkte Marketing- und Cross-Selling-Aktivitäten im Vertrieb sowie einer höheren gemeinsamen Wertschöpfung in den Bereichen F&E, Einkauf und Produktion soll die erweiterte Division HLK Synergien heben und nachhaltig wachsen, um die gesamte Arbonia-Gruppe weiter zu stärken. Die Gesellschaften der Vasco Group wiederum sollen die Möglichkeit erhalten, in einem starken, internationalen Konzern individuell weiter zuzulegen. Ziel ist, die Vasco Group mit ihren diversen Gesellschaften in die HLK-Division von Arbonia zu integrieren, wobei weiterhin eine eigenständige Marktbearbeitung bewahrt werden soll.

www.vasco-group.eu

www.arbonia.com