15.04.2018

Aus Carrier und CIAT wird UTC Klimatechnik GmbH

Im Herbst 2017 wurden CIAT und Carrier Klimatechnik zur UTC Klimatechnik GmbH in Deutschland zusammengeführt. Die Eigenständigkeit der beiden Marken bleibt davon unberührt. Jede fokussiert sich auf ihre Kernkompetenz.

Reinhard Kern übernimmt Vertriebsleitung der Marke CIAT. - © CIAT Weitere Beiträge zu diesem Artikel UTC schließt Übernahme von Ciat ab

leer Innerhalb der UTC Klimatechnik GmbH werden die beiden Marken als getrennte Geschäftsbereiche geführt. Die Vertriebsleitung für CIAT hat zum Jahresanfang Reinhard Kern übernommen. Der Kälteanlagenbauer und Betriebswirt war in den letzten 20 Jahren in leitenden Funktionen in der Kälte- und Klimatechnikbranche tätig und führte über elf Jahre lang sein eigenes Unternehmen. Er wird diese Erfahrung nutzen, um die Position der Marke CIAT auf dem deutschen Markt weiter auszubauen.

Reinhard Kern ist damit Nachfolger von Gerhard Zug, der CIAT über vierzehn Jahre als Geschäftsführer leitete und das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Forschung und Entwicklung gehen Hand in Hand

UTC hatte CIAT im Jahr 2015 erworben und seitdem in beide Marken investiert, um sie optimal aufzustellen. Über 39 Mio Euro flossen allein in die beiden französischen Werke Culoz (CIAT) und Montluel (Carrier). Culoz wurde zum Center of Excellence für Herstellung, Forschung und Entwicklung von Luftbehandlungsgeräten, Ventilator-Konvektoren, Lufterhitzern und Wärmetauschern ausgebaut. Das renommierte Carrier-Werk Montluel verstärkt seine Position als Center of Excellence für Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung der nächsten Kältemittelgeneration. „Die beiden Werke arbeiten als ein großer Forschungs- und Entwicklungs-Campus zusammen, mit über 230 Konstrukteuren und Technikern“, so UTC.

Große Bandbreite an technischen Lösungen

„CIAT ist Partner des Handwerks und Fachbetriebs mit Kernkompetenz in der Komfortklimatisierung. Carrier ist Partner von Planern und Industrie mit Experten-Know-how in Systementwicklung und Integration. Mit beiden Marken verfügt die UTC Klimatechnik GmbH heute über eine große Bandbreite und kann Ihnen für jede Aufgabe eine wirtschaftlich und technisch interessante Lösung anbieten“ sagt Reinhard Kern, Direktor Vertrieb CIAT, UTC Klimatechnik GmbH.

www.ciat.de