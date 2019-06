04.06.2019

Aus Geberit ProApp wird Geberit Pro

Das Angebotsspektrum von Geberit in einer App vereint – bereits seit 2013 haben Sanitärprofis über ihr Smartphone Zugriff auf viele Informationen und Services. 2019 gibt es ein umfassendes Update der digitalen Anwendung.

Textsuche, Barcodescanner, Produkterkenner und Online-Produktkatalog – über den Startbildschirm ist der Direktzugriff auf die meistgenutzten Funktionen möglich. - © Geberit Weitere Bilder

Geberit verkürzt den Namen der Applikation zu Geberit Pro und präsentiert in der überarbeiteten Version neue und weiterentwickelte Funktionen und Services. Überarbeitet wurden der Produkterkenner, der Barcode- und QR-Code-Scanner sowie der Direktzugriff auf den Online-Produktkatalog für alle Geberit Produkte vor und hinter der Wand. Neu hinzugefügt wurde eine Lesezeichenfunktion für oft verwendete Inhalte und ein Direktzugang zum online Live-Chat mit Experten von Geberit.

Erfolgreiche App: Hohe Download- und Zugriffsraten

Dass die Digitalisierung längst das Handwerk erreicht hat, zeigen die Nutzerzahlen: Seit Erscheinen der App 2013 wurde sie mehr als 60.000 Mal heruntergeladen und verzeichnet täglich mehr als 300 Zugriffe. Immer tagesaktuell informiert sie über Produkte, Installationstechniken und Lieferzeiten – Geberit erleichtert mit Geberit Pro den Alltag von Sanitärprofis auf der Baustelle, beim Kunden oder im Planungsbüro. Grund genug also für ein umfassendes Update, das die tägliche Nutzung noch angenehmer macht.

Übersichtlicher Startbildschirm mit Suchfunktion und Direktzugriffen

Mit der überarbeiteten Suchfunktion finden Installateure per Textsuche, Barcodescanner oder Produkterkenner die notwendigen Informationen noch schneller. Um die Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten, werden diese nun in separaten Tabs angezeigt. Neu hinzugekommen ist auch die praktische Funktion des Lesezeichens. Der SHK-Profi kann damit häufig benutzte Inhalte, wie digitale Services, Produkte, Dokumente oder Videos, markieren und anschließend direkt aufrufen, ohne eine neue Suche starten zu müssen. Die Inhalte der Seiten können damit auch lokal auf dem Smartphone-Speicher abgelegt werden, so dass wichtige Informationen jederzeit auch ohne mobile Datenverbindung verfügbar sind.

Mobile Hilfe per Smartphone

Künftig können aufkommende Fragen schnell und unkompliziert über einen Live-Chat mit Experten von Geberit geklärt werden. Der Live-Chat ist auf der Geberit Website eingebunden und direkt über die App abrufbar. In der Rubrik Montagefilme vereint Geberit Pro die wichtigsten Videos zu Montage und Installation: Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhält der SHK-Profi damit direkt auf die Baustelle. Der Online-Produktkatalog rundet das Angebot ab. Die neue Geberit Pro ist im Apple Store für iOS Geräte bzw. bei Google Play für alle Android Smartphones verfügbar.

www.geberit.de