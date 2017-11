30.11.2017

Badventsmarkt in Stuttgart

Am Samstag vor Nikolaus, 2. Dezember 2017, verwandelt sich die wahl-Bäderwelt wieder einmal in eine einzigartige Weihnachtswelt.

© Sanitär Wahl GmbH

Alle Jahre wieder versammeln sich in der wahl-Bäderwelt exklusive Aussteller mit auserlesenen Geschenkideen und zauberhaften Manufakturprodukten. Regionales, Originelles und Selbstgemachtes machen den Badventsmarkt einzigartig. Leckere Feinkost- und Genussartikel, ausgesuchte Design-Produkte, duftender Glühwein, Gaumenfreuden und vieles mehr erwartet die Besucher am Samstag, 02. Dezember von 16:00 – 21:00 Uhr bei wahl in Stuttgart.

Informationen zu allen Ausstellern, Produkten und Kunstwerken finden Sie hier.

www.badventsmarkt.de