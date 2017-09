13.09.2017

BEMM bleibt ein Familienunternehmen

Bernd M. Müller, Gründer und Mehrheitsgesellschafter der BEMM GmbH, hat über seine Nachfolge entschieden und reicht Firmenanteile an die Familie weiter.

BEMM ist „mit seinem erfolgreichen Team für die Zukunft gut gerüstet“, sagt Gründer und Mehrheitsgesellschafter Bernd M. Müller, der nun die Nachfolgeregelung geklärt hat. - © BEMM GmbH

Die Kinder von Bernd M. Müller, Tanja Müller-Wippermann und Kolja Müller sowie sein Schwiegersohn Jürgen Wippermann und mehrheitlich das Familienunternehmen IRSAP S.p.a. halten künftig die Anteile am Unternehmen, teilte die BEMM GmbH am 7. September mit. „In der besonderen Verbindung mit IRSAP, unserem intensiven Partner, mit dem wir seit über 35 Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, und meiner Familie ist die Zukunft von BEMM optimal gesichert.“, sagte Bernd M. Müller bei einer Ansprache an die Belegschaft. Die Geschäftsführung von BEMM obliegt dem langjährigen Geschäftsführer Jürgen Wippermann (Einkauf, Technik, IT). Fabrizio Rossi übernimmt in der Geschäftsführung die Position von Bernd M. Müller mit den Bereichen Vertrieb, Personal, Finanzen. Bernd M. Müller bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion verbunden, heißt es weiter aus Emmerke bei Giesen.

„Große Chancen für weitere Marktanteile“

Dort produziert BEMM „Qualitäts- Heizkörper mit einem sehr individuellen und hohen Designanspruch“. Das Unternehmen sieht in Deutschland, Österreich und der Schweiz „große Chancen weitere Marktanteile zu gewinnen“. Der Hersteller wird nach eigenen Angaben „jetzt internationaler und stärker durch die strategische Einbindung in die europaweit agierende Firmengruppe IRSAP“, die mit 1.350 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten einen Gruppenumsatz von 165 Mio. Euro erwirtschaftet. IRSAP ist laut BEMM in Italien Marktführer für Badheizkörper und Röhrenradiatoren.

