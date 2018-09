12.09.2018

Bettina Kleinsteuber neu im Si-Team

Seit dem 1. August 2018 verstärkt Bettina Kleinsteuber die Si-Redaktion als Junior Redakteurin mit Schwerpunkt online.

Bettina Kleinsteuber, Si-Junior-Redakteurin mit Schwerpunkt online. - © Photophantasien Englisch

Die gebürtige Augsburgerin schloss kürzlich ihren Master in Betriebswirtschaft ab. Dabei hat sie sich auf den Schwerpunkt Marketing fokussiert und ihre Masterarbeit über Online- und Social-Media-Marketing geschrieben. Während des Studiums arbeitete sie bereits in einer Redaktion, überwiegend im Online-Umfeld und mit sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Daher wird der Hauptschwerpunkt der jungen Redakteurin auch bei der Si im Bereich Online liegen. Bettina Kleinsteuber freut sich bereits auf die spannende Tätigkeit: „Der Start ins Berufsleben bei der Si ist für mich eine tolle Möglichkeit: Ich finde die Fachthemen der SHK-Branche extrem interessant und kann meine Freude an der journalistischen Arbeit mit meiner Leidenschaft für die Online-Medien kombinieren.“

Seit mittlerweile fünf Jahren darf Maximilian Döller die Verantwortung als Chefredakteur für die Si tragen. In dieser Zeit sieht er sich so gut aufgestellt wie noch nie: „Gemeinsam mit Bettina Kleinsteuber, Inga Ervig, Inge Holzmann und Michael Pecka hat sich ein kompetentes und versiertes Team geformt. Damit unterstreichen wir klar unseren Anspruch, stets größtmöglichen Nutzwert für unsere Leserinnen und Leser zu generieren.“

www.si-shk.de