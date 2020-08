20.08.2020

BHKW-Partnerschaft: Buderus und Tedom kooperieren

Buderus baut seine Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern aus: Der Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik kooperiert im Bereich der Blockheizkraftwerke ab sofort mit der Tedom Group.

Tedom hat als BHKW-Spezialist mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kraft-Wärme-Kopplung und bislang fast 10.000 Blockheizkraftwerke verkauft. Fachkunden von Buderus profitieren durch die Kooperation von einem erweiterten BHKW-Angebot im unteren und oberen Leistungsbereich: Das neue BHKW-Portfolio umfasst Tedom Micro 30, 50 und Flexi 80 bis 530 und ersetzt die bisherige Baureihe Loganova EN50 bis 400. Damit ist künftig auch eine Lösung mit 30 kW und eine mit 530 kW elektrischer Leistung lieferbar.

Tedom-BHKW ergänzen Produktportfolio

Die Tedom-BHKW werden als Systembaustein in das umfassende Produktportfolio von Buderus integriert. Das ermöglicht eine Gesamtfunktionalität auch komplexer Heizsysteme. Die Umstellung auf die neuen BHKW erfolgt nahtlos: Bereits beauftragte Loganova EN-Module werden produziert und ausgeliefert, neue Aufträge gemeinsam mit Tedom bearbeitet. Inbetriebnahmen und Servicearbeiten werden weiterhin durch den eigenen Werkskundendienst betreut.

BHKWs als wichtiger Systembaustein

„Unsere Buderus-Produkte spielen ihre Stärken besonders in Heizsystemen mit mehreren Komponenten aus. Mit Tedom haben wir einen Partner gefunden, der diesen Systemansatz perfekt unterstützt. Blockheizkraftwerke bleiben so ein wichtiger Baustein in unserem umfassenden Angebot aus effizienten Wärmeerzeugern und Systemzubehör“, sagt Ulrich Inderthal, Leitung Kraftwärmekopplung und Elektrifizierung Buderus Deutschland. „Durch die zusätzlichen BHKW-Leistungsgrößen bieten wir unseren Partnern aus dem Fachhandwerk zudem die Möglichkeit für interessante Neukundenprojekte im Klein- oder Großanlagenbereich.“

