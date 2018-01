11.01.2018

Blauer Engel für Flächenheizung von Uponor

Das Flächenheizungssystem Klett Silent der Uponor GmbH wurde für ihre hohe ökologische Verträglichkeit mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Die Flächenheizung Uponor Klett Silent mit Mineralfaserdämmung setzt nachweislich hohe Standards in Sachen Nachhaltigkeit und ist daher mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet worden.

Damit erhielt die Flächenheizung von Uponor als erste Flächentemperierungslösung auf dem Markt das Gütezeichen für emissionsarme Wärmedämmstoffe für die Anwendung in Gebäuden, teilte der Hersteller am 10. Januar mit. Die vom Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt und der RAL gGmbH vergebene Auszeichnung erhalten ausschließlich Baustoffe, die in Sachen Ökologie und Verbrauchergesundheit zu den Besten ihrer Produktgruppe zählen. „Mit dem beim Endkunden sehr bekannten Umweltzeichen können unsere Kunden nun schnell und einfach nachweisen, dass der für die Flächenheizung eingesetzte Wärmedämmstoff schadstoffarm hergestellt wurde und gesundheitlich unbedenklich ist“, sagte Heinz Werner Schmidt, Vice President Sales & Marketing für die D-A-CH Region bei Uponor.

Bessere Ökobilanz als herkömmliche Dämmstoffe

Im Rahmen des Vergabeprozesses wurde das Dämmsystem in Kombination mit dem Randdämmstreifen sowie den zugehörigen PE-Xa-Kunststoffrohren von einem unabhängigen Prüfinstitut im Hinblick auf die Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Aldehyden untersucht. Dabei erfüllte die Systemlösung alle Anforderungen hinsichtlich der Innenraumluftqualität und erhielt auf dieser Basis als emissionsarmes Produkt das Umweltzeichen. Auch im Hinblick auf den Fertigungsprozess sowie Nachhaltigkeitsaspekte setzt Klett Silent laut Uponor hohe ökologische Standards. Nach Unternehmensangaben weist die 30 mm starke Mineralfaserschicht sehr schnell eine positive CO 2 -Bilanz auf, weil der geringere Energieverbrauch durch die Dämmung den Kohlenstoffausstoß bei der Produktion bereits nach weniger als einem Jahr kompensiert. Zudem lassen sich die Mineralfasern und Klettfolie nach Ablauf der Lebensdauer einfach voneinander trennen und wiederverwerten, was ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Vergaberichtlinien des Blauen Engels ist, heißt es weiter aus Haßfurt.

Hoher Wärme- und Trittschallschutz

Neben der hohen Umweltverträglichkeit erfüllt Klett Silent die Wärmeschutzanforderungen zwischen beheizten Decken in Mehrfamilienhäusern und erreicht bei einer Zementestrichüberdeckung von 48 mm eine Trittschallminderung von 31 dB, so Uponor. Zusammen mit dem Wärmepumpenestrich FE Eco von Knauf sei bei einer verminderten Rohrüberdeckung von nur 30 mm sogar eine bewertete Trittschallverbesserung von 29 dB nachgewiesen worden. Damit entspricht die Lösung den Trittschallschutzvorgaben für den gehobenen Baustandard im Mehrfamilienhaus gemäß den Anforderungen der 2016 neu herausgegebenen DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ bzw. übertrifft diese sogar um 2 dB. Die Mineralfaserdämmschicht, deren Schmelzpunkt bei über 1.000 °C liegt, ist überdies nicht brennbar und soll im Brandverhalten eine hohe Sicherheit bieten.

Zeitsparende Ein-Mann-Verlegung

Aufgrund der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts eignen sich die Platten laut Uponor für die einfache Ein-Mann-Verlegung direkt auf der Betondecke oder auf vorhandenen Ausgleichschichten. So entsteht eine estrichdichte Fläche mit einer zulässigen Verkehrslast von 5 kN/m², auf die dann die spiralförmig mit einem Klettband umwickelten Rohre der Flächenheizung mit dem Fuß aufgedrückt werden. Damit kann der Fachhandwerker die Mineralfaserdämmschicht und die Fußbodenheizung vollständig in Eigenregie ausführen, wodurch der Gesamtaufwand gegenüber der bisher üblichen, getrennten Verlegung deutlich geringer ausfallen soll.

www.uponor.de