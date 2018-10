24.10.2018

Bosch beteiligt sich an ads-tec Energy

Die Bosch Thermotechnik GmbH hat eine 39-prozentige Beteiligung an der ads-tec Energy GmbH, einem Tochterunternehmen der ads-tec-Gruppe in Nürtingen, erworben. Die Unternehmen bündeln damit ihre Aktivitäten im Bereich elektrischer Speichersysteme.

Elektrischer Stromspeicher: Die Zusammenarbeit mit ads-tec Energy GmbH passt laut Uwe Glock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch Thermotechnik GmbH, „strategisch perfekt zu unserer Zukunftsausrichtung... - © ads-tec

Ein entsprechender Vertrag wurde am 12. Oktober 2018 in Wernau unterzeichnet. „Gemeinsam mit ads-tec Energy können wir umfassende Systeme für das dezentrale Energiemanagement in Gebäuden und Wohnquartieren anbieten und so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Unsere Beteiligung an ads-tec Energy passt strategisch perfekt zu unserer Zukunftsausrichtung als digitales Klima- und Energieunternehmen“, begründete Uwe Glock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch Thermotechnik GmbH, die Anteilsübernahme. „Dezentrale, digitale elektrische Energiesysteme werden aus der Nische in die breite Fläche unseres Alltags entwickelt werden. Regenerative Energien, die Elektromobilität sowie die immer wichtigere Rolle von elektrischer Energie im Bereich der Wärme sind Wachstumstreiber für neue Produkte und Lösungen. Die Ergänzungen und Mehrwerte passen außerordentlich gut zusammen“, ergänzte Thomas Speidel, ads-tec-Geschäftsführer und Präsident des Bundesverbandes für Energiespeicher (BVES). Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Große Wachstumspotenziale

Glock und Speidel sehen nach Unternehmensangaben „große Wachstumspotenziale beim Management dezentraler Energiesysteme in Städten und Quartieren“. Dabei ist die intelligente Sektorkopplung ein wichtiger Schlüssel, um künftig die Anforderungen der Menschen an die Energieversorgung in ihren Wohngebieten zu erfüllen, heißt es weiter aus Wernau. Es sei wichtig, sich hier strategisch als starker Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen und Services zu positionieren. Bei der Sektorkopplung werden verschiedene Energieformen wie beispielsweise Strom, Gas bzw. Wärme/Kälte über Wärmepumpen, BHKW, Brennstoffzellen, Photovoltaik und zukünftig vermehrt auch Elektromobilität miteinander verbunden und transformiert. Dabei werden auch zunehmend Produkte und Lösungen für Privathaushalte, Industriebetriebe, Energieversorger und Infrastrukturbetreiber entwickelt und angeboten.

www.bosch-thermotechnik.de

www.ads-tec.de