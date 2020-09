24.09.2020

Branchentreff 2020: Das Bad direkt

Die Messe „Das Bad direkt“ findet im Oktober zum sechsten Mal statt. Im Messecenter Rhein Main in Hofheim am Taunus stellen erneut über 45 namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb ihre Produkte und Services vor.

Die größten Neuerungen rund um die Themen Sanitär und Heizung werden am 28. Oktober von 9 bis 18 Uhr im Messecenter Rhein Main in Hofheim am Taunus zu sehen sein. Hier präsentieren Unternehmen und Dienstleister ihre Produkte und Services. Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios sowie Architekten und Planer erhalten Einblick in die aktuellen Trends im Badezimmer. In Gesprächen kann sich das interessierte Fachpublikum – live vor Ort – auf den neuesten Stand bringen lassen. Der Eintritt sowie das Catering ist für das angemeldete Fachpublikum frei. Zum Schutz der Besucher und Aussteller wurde ein Hygienekonzept erarbeitet.

Branchennews rund um Bad und Heizung

Mit innovativen Produkten und Neuheiten rund um die Themen Duschkabinen, wasserführende Armaturen, Wandverkleidungssystemen, Badewannen bis hin zu Heizkörpern wird auch in diesem Jahr auf rund 4.400 m² alles ausgestellt, was im Bereich Sanitär interessant ist. Dieses Jahr präsentieren mehrere Aussteller Smart-Technologien und Software-Lösungen für die digitale Projektplanung und -umsetzung wie auch Systeme für Teil- und Komplettsanierungen von Bädern. Fragen beantworten die Spezialisten der Direktlieferanten gerne persönlich im Gespräch am Messestand. Darüber hinaus erhalten interessierte Besucher Informationen zu Service und Dienstleistungen rund um das Bad. Abgerundet wird die Messe durch Themen wie Bad-Accessoires, Wellness, Whirlpool, regenerative Heiztechniken oder auch Sound-Technik. So erhalten Fachleute Einblicke in zahlreiche Aspekt der Badezimmerplanung und -gestaltung und können ihre Fachkompetenz weiter ausbauen.

Anmeldung zu „Das Bad direkt“

Für Fachbesucher ist die Anmeldung zur Messe nur über eine Online-Registrierung möglich, die ab sofort hier vorgenommen werden kann.

www.das-bad-direkt.de