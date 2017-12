06.12.2017

BTGA ehrt Ulrich Pfeiffenberger mit Hermann-Rietschel-Plakette

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) ehrte Professor Ulrich Pfeiffenberger mit der Hermann-Rietschel-Plakette. Damit wurde sein langjähriges Engagement für die bessere Vernetzung zwischen Anlagenbauern, Komponentenherstellern und Planern geehrt.

Prof. Dr. Ulrich Pfeiffenberger (links) wurde mit der Hermann-Rietschel-Plakette geehrt. Die Auszeichnung überreichte Hermann Sperber. - © Kristian Barthen

Der Präsident des BTGA, Hermann Sperber, überreichte Ulrich Pfeiffenberger die Hermann-Rietschel-Plakette im Rahmen des 1. TGA-Wirtschaftsforums in Berlin. Die Plakette erhielt Ulrich Pfeiffenberger für sein langjähriges Engagement für den Austausch und die zielorientierte Zusammenarbeit von Anlagenbauern, Komponentenherstellern und Planern.

„Es gibt gute Gründe, dass ausgerechnet der BTGA als Verband der TGA-Anlagenbauer einem TGA-Fachingenieur diese hochrangige Plakette verleiht“, sagte Hermann Sperber in seiner Laudatio. „Professor Pfeiffenberger hat sich stets für eine interdisziplinäre und fachübergreifende Zusammenarbeit eingesetzt. Dies tat er nicht nur auf der Ebene der Unternehmen, sondern auch auf Verbandsebene: Schon vor vielen Jahren besiegelte Professor Pfeiffenberger als Vorsitzender des Fachverbands Gebäude-Klima die enge Kooperation mit dem BTGA und von Anfang an unterstützte er unsere gemeinsame TGA-Repräsentanz in Berlin.“

Ulrich Pfeiffenberger

Ulrich Pfeiffenberger war von 2001 bis 2017 Vorsitzender des FGK. Seit 1993 ist er Geschäftsführender Gesellschafter des TGA-Planungsbüros Ingenieurgesellschaft Pfeiffenberger mbH in Neu-Isenburg. Im Jahr 1998 wurde Ulrich Pfeiffenberger zum Professor an der Fachhochschule Gießen-Friedberg berufen. Seine Lehrgebiete waren „Integrierte Gebäudetechnik“, „Projektierung Gebäudetechnischer Anlagen“ und „Facility Management“.

Die Hermann-Rietschel-Plakette

Die Hermann-Rietschel-Plakette ist die höchste Auszeichnung, die der BTGA verleiht. Sie ist nach Hermann Rietschel benannt, der 1885 an der Technischen Hochschule Charlottenburg – der heutigen Technischen Universität Berlin – das weltweit erste Institut für Heizungs- und Lüftungseinrichtungen gründete. Die Auszeichnung stammt von der Rietschel-Stiftung, die der VCI – Verband der Centralheizungs-Industrie e.V. im Jahr 1924 gründete. Als Nachfolger führt der BTGA diese Stiftung fort und ehrt mit der Hermann-Rietschel-Plakette Persönlichkeiten für ihre besonders hervorragenden wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Verdienste um die Branche.

