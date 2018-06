25.06.2018

Buderus vertreibt Bluegen-Brennstoffzelle

Ab dem vierten Quartal 2018 wird das Mikro-KWK-System Bluegen der Solidpower GmbH in Deutschland auch über die Marke Buderus der Bosch Thermotechnik GmbH vertrieben.

Bosch Thermotechnik und Solidpower haben eine Vertriebskooperation für das Mikro-KWK-System Bluegen vereinbart (v.l.n.r.): Oliver Koukal, Senior Vice President Business Unit Residential Heating, Marcus...

Langlebig und markttauglich

Solidpower hat die stromerzeugende Heizungsanlage mit vollintegrierter Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) mit 1,5 kW elektrischer und 600 W thermischer Leistung in den vergangenen Jahren zur Marktreife gebracht. Mit Bosch Thermotechnik hat der Hersteller nun eine langfristige Kooperation beschlossen und den Bluegen-Vertrieb in Deutschland über die Marke Buderus vereinbart, teilte Solidpower am 22. Juni mit. „Bei der Zusammenarbeit konzentrieren wir uns darauf, den Bluegen mit bestehenden Produkten aus unserem Portfolio zu effizienten Systemlösungen zu kombinieren. So bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ein innovatives und hocheffizientes Energiesystem zur dezentralen Stromerzeugung“, erläuterte Oliver Koukal, Senior Vice President Business Unit Residential Heating der Bosch Thermotechnik, die gemeinsamen Ziele.

Im Massenmarkt etablieren

„Durch die Bekanntheit und große Reichweite von Buderus können wir den Bluegen schneller auf dem deutschen Markt verbreiten“, ergänzte Solidpower-Geschäftsführer Andreas Ballhausen. Alberto Ravagni, Chief Executive Officer der Solidpower S.p.A., sieht in der Kooperation einen wichtigen Meilenstein zur Erreichung der ambitionierten Unternehmensziele: „Wir wollen die Brennstoffzelle schnell im Massenmarkt etablieren, um unsere Herstellungskosten zu senken und so Unabhängigkeit von Förderungen zu erlangen“, so Ravagni.

Umweltschonende und effiziente Technik

Im Unterschied zu anderen Energieumwandlungssystemen wird im Bluegen kein Treibstoff verbrannt, sondern der Energieträger Erdgas mittels einer elektrochemischen Reaktion im Inneren der Brennstoffzelle in Strom umgewandelt. Nach Angaben von Solidpower sind die CO 2 -Emissionen des Systems um die Hälfte geringer als bei Verbrennungskraftwerken. Die Mini-KWK-Anlage kann jährlich etwa 13.000 kWh Strom erzeugen. Wird diese Strommenge nicht vor Ort verbraucht, wird der Überschuss in das Stromnetz eingespeist und entsprechend vergütet. Die anfallende Abwärme kann zur Warmwassererzeugung genutzt werden.

