04.06.2018

BVF: Flächenheizung weiter auf dem Vormarsch

Laut dem Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) ist der Markt an Flächenheizungen und -kühlungen in Deutschland weiter gewachsen.

Während die Absätze im Bereich der Verlegeflächen 2017 mit 24 Mio. m2 nahezu konstant geblieben sind, kann bei den Rohrmetern ein Plus von 8 % im Vergleich zum Vorjahr und somit ein Absatz von 185,1 Mio. m festgestellt werden, teilte der BVF mit Verweis auf aktuelle Erhebungen mit. Die Technik hat sich nach Verbandsangaben im Neubaubereich etabliert und auch in der Sanierung und Modernisierung Marktanteile erobert. Reduzierte Aufbauhöhen durch schlankere Technik und moderne Lösungen überzeugen laut den Zahlen immer mehr Planer und Bauherren, heißt es weiter aus Dortmund.

BVF-Symposium 2018

Fakten zu Technologie der Flächenheizung und -kühlung bietet laut BVF das Symposium 2018, das am 29. November in Bad Nauheim stattfindet. Das diesjährige Leitthema lautet „Die Zukunft ist digital“, unter dessen Überschrift zahlreiche Fachvorträge gehalten werden. Das Symposium richtet sich an Unternehmer aus Industrie, Architektur, Planung, Handwerk und Wohnungswirtschaft.

