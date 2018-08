02.08.2018

BVF plant Informationsplattform

Seit geraumer Zeit wurde im Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF) diskutiert, einen Sachverständigenpool zu gründen. Nun ist es soweit: Nach allen nötigen Planungen und Abstimmungen ist das Kick-Off-Meeting für den 27. September 2018 in Dortmund geplant. Interessierte Sachverständige haben hier die Möglichkeit, sich an dem Aufbau der Gruppe sowie an ihren Zielen und der Ausrichtung zu beteiligen.

Im Bereich der Zusammenführung der verschiedenen am Bau tätigen Gewerke hat der BVF Tradition. Bereits mit der Einführung der ersten Version der Schnittstellenkoordination vor über 20 Jahren hat die Branchenorganisation gezeigt, dass sie als Bindeglied und Schlichtungsstelle im Flächenheizungs- und Flächenkühlungssektor arbeitet. Mit der Neuauflage in diesem Jahr zeigte der Bundesverband wiederholt sein Können: Mit der Zusammenführung zahlreicher Verbände konnte die Fachschrift zur Abstimmung und Koordination der einzelnen Gewerke bei der Herstellung von raumflächenintegrierten Heiz- und Kühlsystemen aktualisiert und neu aufgelegt werden.

BVF will Sachverständigenpool gründen

Aus dieser Erfahrung zieht der BVF seinen nächsten logischen Schritt – die Gründung eines Sachverständigenpools. So soll zukünftig Fachhandwerkern, die auf der Suche nach einem Sachverständigen sind, schneller geholfen werden. Zudem bietet sich für den Experten die Chance auf ein kompetentes Netzwerk. Und auch der BVF erhofft sich Anregungen aus der Praxis der Sachverständigen für seine weitere Arbeit. Das Kick-Off-Meeting findet am 27. September 2018 in Dortmund-Oespel im IBIS Hotel statt. Beginn ist um 10 Uhr. Folgende Themen stehen derzeit auf der Agenda:

Diskussionen der Ziele und Ausrichtung des Sachverständigenpools

Arten des Informationsaustausches der Mitglieder

Vorstellung laufender Aktivitäten des BVF im Bereich „Regeln der Technik“

Festlegung des weiteren Vorgehens

Anmelden kann sich jeder Sachverständige des Bereichs formlos per E-Mail.

www.flaechenheizung.de