30.09.2018

BVF-Symposium am 28. und 29. November

Die Digitalisierung und die Bedeutung für die Heizungs- und Baubranche ist Thema des diesjährigen BVF-Symposiums in Bad Nauheim, das am 28. und 29. November im Tagungshotel Dolce stattfindet. Die Vortragsthemen des Symposiums wurden in enger Zusammenarbeit mit den BVF Arbeitskreisen erarbeitet und sind daher optimal auf die Zielgruppen zugeschnitten. Unternehmer aus Industrie, Handwerk, Architektur, Planung und Wohnungswirtschaft sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand lädt ein und freut sich aufgrund der hochkarätigen Referenten auf zahlreiche Besucher. Ein Referent ist beispielsweise Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch (Technische Universität Braunschweig, EGS-plan Stuttgart), der über das Thema klimaneutrale Quartiere und Gebäude sowie die Rolle der Flächenheizung und Flächenkühlung spricht.

Ein weiterer Gastredner ist Horst-Peter Schettler-Köhler vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Leiter des Referates II 2 Energieeinsparung, Klimaschutz . Dieses Referat ist zuständig für Fragen des energiesparenden Bauens – insbesondere der Energieeinspar-Gesetzgebung – sowie baubezogener Fragen des Klimaschutzes und des Klimawandels. Wesentlicher Zweck der Tätigkeiten ist die Beratung und Unterstützung der zuständigen Bundesministerien in Berlin. Herr Schettler-Köhler wird einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten zum neuen GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben.

Darüber hinaus präsentiert Axel Koschany, Geschäftsführer Koschany und Zimmer Architekten, als ein Gewinner des Wettbewerbs der GdW das Thema serielles und modulares Bauen als zeit- und kostensparende Bauweise, auch in Verbindung mit einer Flächenheizung.

Thema: Schnittstellenkoordination

Nicht nur für den BVF, sondern für die gesamte Baubranche ein wichtiges Thema ist die Schnittstellenkoordination im Bereich Flächenheizung und Flächenkühlung. Es entstehen immer wieder Mängel, da die Zuständigkeiten der Gewerke nicht jedem bekannt sind oder der Ablauf der Arbeiten im Vorfeld nicht eindeutig geklärt wurde. Der BVF hat vor diesem Hintergrund die Schnittstellenkoordination mit der Unterstützung zahlreicher Verbände überarbeitet. Dipl.-Ing. Bernd Quiel, vom Unternehmen Wieland Werke und Leiter des Arbeitskreises Technik im BVF, stellt die Vorteile und die praktischen Hilfestellungen für Planer und Ausführende heraus.

Weitere Themen des Symposiums sind

Content Marketing – wie ich meine Inhalte online präsentiere und vernetze. Alexandra Schneider, Geschäftsführerin marketeam creativ (energie-fachberater.de).

– wie ich meine Inhalte online präsentiere und vernetze. Alexandra Schneider, Geschäftsführerin marketeam creativ (energie-fachberater.de). Optionen der EnEV für die Vollraumheizung mit elektrischer Flächenheizung. Dipl.-Ing. (BA) Thomas Schüßler, FachplanerEnergie.

Referenzprojekte der elektrischen Flächenheizung in der Praxis.

in der Praxis. Verleihung des BVF Awards 2018 und Kurzpräsentationen der Preisträger.

Der Vorabend am 28. November 2018 beginnt nach der Begrüßung durch Ulrich Stahl, Vorstandsvorsitzender des BVF, mit einem ungezwungenen Abendessen. Hier haben alle Gäste die Möglichkeit innerhalb der Branche ihre Kontakte zu pflegen und zu erweitern. Am 29. November startet dann die Fachveranstaltung. Beide Tage werden im Hotel Dolce, Elvis- Presley-Platz 1, 61231 Bad Nauheim, abgehalten. Weitere Informationen zu den Kosten und zur Buchung sind auf www.flaechenheizung.de/bvf-symposium-2018 zu finden. Direkt buchen können Interessenten auch unter info@flaechenheizung.de.

www.flaechenheizung.de