02.12.2019

Copilot-Zertifikat: neuer Standard für Gebäudeleistung

Mit der Einführung des Copilot-Zertifikats für Gebäudeperformance erstellen Eurovent, Rehva und synavision einen neuen europäischen Standard für die Bauindustrie.

Erick Melquiond, Dr. Stefan Plesser und Frank Howorka bei der Vertragsunterzeichnung am 11. Oktober (v. l.). - © Copilot

Die Unterzeichnung des Abkommens am 11. Oktober ebnete den Weg für die Einführung des weltweit ersten Bau- und Anlagenzertifikats. Bauherren verwenden das Zertifikat, um sicherzustellen, dass ihre Gebäude einem effektiven Qualitätsmanagement unterzogen werden.

So funktioniert die Zertifizierung

Copilot zertifiziert die Bauinbetriebnahme auf der Grundlage spezieller Protokolle, die von Experten aus einem Dutzend Ländern entwickelt wurden. In Zusammenarbeit mit akkreditierten Commissioning Managern überprüft Copilot, ob der Planungs-Bau-Betriebszyklus den Kundenzielen und Best Practices entspricht. „Bauherren haben mit immer komplexeren technischen Systemen in ihren Gebäuden zu kämpfen. Dank der Copilot-Zertifizierung können sie sich nun sicher auf die Leistung ihrer Gebäude verlassen“, erklärt Erick Melquiond, Präsident von Copilot.

Copilot zertifiziert auch die technische Überwachung nach dem deutschen Standard AMEV 135. Die technische Basis der Zertifizierung ist die Software „Digital testbench“ der synavision GmbH. „Die Zertifizierung von Gebäuden muss in Zukunft digital erstellt werden, um der Vielzahl der Anlagen und deren Komplexität gerecht zu werden“, sagt Dr. Stefan Plesser, Geschäftsführer Direktor von synavision. „Deshalb sind wir stolz, Teil dieser ehrgeizigen Qualitätsmanagement-Allianz zu sein. Digitale Auditdienstleistungen wie technische Überwachung, Inbetriebnahmemanagement und Due Diligence ebnen den Weg für eine neue Ebene der Gebäudequalität.“

Frank Hovorka, Präsident von REHVA – dem Verband der Europäischen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaverbände – betont die Bedeutung der „in Betrieb“-Zertifizierung als neue Grundlage für die Bewertung von Bauinvestitionen: „Investoren suchen zuverlässige nachhaltige Bauprojekte. Mit unserem neuen datenbasierten Gebäudezertifizierungssystem ermöglichen wir Investoren das Risikomanagement für ihre Gebäude deutlich zu verbessern.“

www.copilot-building.com