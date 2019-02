25.02.2019

Coqon und Brötje kooperieren

Der Smart-Home-Anbieter Coqon und der Heizungshersteller Brötje arbeiten gemeinsam daran, die die Softwarefunktionen von Heizsystemen zu erweitern, um den Komfort und die Energieeffizienz für den Endkunden zu erhöhen.

Der Smart-Home-Anbieter Coqon und der Heizungshersteller Brötje informieren auf der ISH über ihre neue Kooperation: Softwarefunktionen wie Temperaturverläufe, zielgerichtetes Heizen und Kühlen und raumweise...

„Neben neu installierten Heizungen von Brötje können sämtliche Heizkessel des Rasteder Unternehmens mit Einzelraumsteuerung (IDA), die ab Baujahr 2009 installiert wurden, nachträglich intelligent vernetzt werden“, teilte Coqon am 25. Februar mit. Durch die Integration von Coqon in das Brötje-Heizsystem werde dem Endverbraucher der Weg in die vollumfängliche Smart-Home-Welt geebnet. Dem SHK- und Elektrofachhandwerker eröffne sie die Chance auf höheren Umsatz mit einer innovativen Produktkategorie, so das Unternehmen.

Individuell regelbares Heizsystem

„Coqon öffnet uns damit den Zugang über unser Raumgerät IDA zur Smart-Home-Welt, den wir gerne an die Installateure und letztendlich den Endkunden weiterreichen. Mit unserem intelligenten Digitalregler IDA und der dazugehörigen App haben wir ja bereits die Möglichkeiten für ein individuell regelbares Heizsystem, mit dem sich komfortabel und sparsam nach eigenen Bedürfnissen heizen lässt. Daran setzt Coqon nun konsequent an“, sagte Burkhard Maier, Bereichsleiter Marketing bei Brötje. Robert Daumoser, Geschäftsführer von Coqon, ergänzte: „Mit Brötje haben wir einen erstklassigen Partner gefunden, mit dem unser System im Teamwork seine ganzen Stärken ausspielen wird, um durch die Integration der Heizkesselsteuerung mehr Komfort und eine höhere Energieeffizienz in einzelnen Räumen erzielen zu können.“ Denn im Zusammenspiel mit Coqon lassen sich beispielsweise mit separaten Thermostaten einzelne Räume individuell steuern.

Einzelraumsteuerung und Softwareupdate ab Mai

Im Zuge der Kooperation wird Coqon zudem die Softwarefunktionen ab Mai 2019 für den Heizungsbetrieb erweitern. Dazu gehört unter anderem die Option, elektrische Heiz- und Kältegeräte einzubinden, die Darstellung von Temperaturverläufen, tageweise bis hin zur Jahresansicht, die dem Kunden ermöglichen, mit einem Blick auf Tablet oder Smartphone die Leistungsdaten und Effizienz seines Heizsystems zu prüfen, heißt es weiter aus Bremen. Neben diesem umfassenden Monitoring zählt die automatische Überwachung der Heizung zu den neuen Grundfunktionen. Damit sollen mögliche Fehler, wie zum Beispiel nicht ausreichender Wasserdruck, frühzeitig erkannt und via Push-Nachricht umgehend an das Handy gesendet werden.

Die Premiere für die „smarte Verbindung beim Heizen“ soll auf der ISH 2019 am Messestand von Brötje (B80) in Halle 12.1 stattfinden.

