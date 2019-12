06.12.2019

CSR-Projekt zum Welttoilettentag

Die SFA Gruppe fördert seit 2011 zum Welttoilettentag soziale Projekte. Für 2019 hat sie beschlossen, mit dem Projekt „Une Villa en Urgence“ Obdachlose in Frankreich mit ihren Kinedo-Produkten zu unterstützen.

Die SFA Gruppe spendete neben den Kompakt-WCs Sanicompact 43 auch die Kleinhebeanlagen Sanidouche+ sowie die Komplettduschkabinen Kineprime der Marke Kinedo.

Die WCs sind kompakt, leise und wassersparend (1,8- und 3-l-Spülung) und werden mit der Kleinhebeanlage Sanidouche+ installiert, eine Standardpumpe, die den Einbau einer Dusche überall ohne größere Arbeiten ermöglicht. Die Komplettdusche Kineprime ist eine Duschkabine in Größe 80 x 100 cm und voll ausgestattet.

Das soziale Projekt

Une Villa en Urgence ist ein anerkannter Wohltätigkeitsverein, der Projekte für Obdachlose realisiert, indem Kühlcontainer umgerüstet werden, um einen würdigen Wohnkomfort für Bedürftige zu schaffen. Hierfür werden Kühlfahrzeuge recycelt und zu Lebensräumen umfunktioniert, die das Ende ihres gesetzlichen Berufslebens (12 Jahre) in Back-to-Work-Werkstätten erreicht haben. Diese Umbauarbeiten umfassen das Einsetzen von vollisolierten Türen und Fenster, die Installation von Sanitärräumen (mit Waschbecken, WC, Dusche und Warmwassertank), aber auch Lagerschränke, eine Heizungsanlage und die Vorhaltung von sauberem Wasser und Abwasser.

Ein so ausgestatteter Anhänger bietet 33 m² Wohnfläche und kann zwischen sechs und zwölf Betten aufnehmen. Une Villa en Urgence hat bisher neun solcher Wohnungen in Frankreich geschaffen. Da dieses Konzept auf das Zusammenspiel von Solidarität, Integration und Ökologie basiert, hat es bereits die Unterstützung mehrerer renommierter gemeinnütziger Organisationen erhalten, die für die Verwaltung dieser Ressourcen an Notaufnahmen zuständig sind (u. a. Home 311, Salvation Army, Passerelle), unter anderem für eine Vielzahl von Einrichtungen in Paris, Étampes, Nantes und Bordeaux.

