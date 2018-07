27.07.2018

„Das Bad Direkt“ startet in die dritte Runde

„Das Bad Direkt“ fand erstmalig 2016 in Leipzig statt. 2017 folgte mit Neu-Ulm die Fortsetzung der Messe, ebenfalls mit großem Erfolg. Über 40 namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb stellten ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vor. „Das Bad Direkt“ öffnet auch 2018 seine Pforten in Hamm.

Zum dritten Mal findet "Das Bad direkt" am 24. Oktober 2018 in Hamm statt. - © BAD DIREKT UG (haftungsbeschränkt)

Am 24. Oktober von 9 bis 21 Uhr wird die Alfred-Fischer-Halle in Hamm zur Messehalle für etliche Aussteller mit den Themen Sanitär, Bad und Heizung. Bei „Das Bad Direkt“ präsentieren die Unternehmen und Dienstleister ihre neuesten Produkte und Services. Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios sowie Architekten und Planer erhalten Einblick in die aktuellen Trends im Badezimmer. In informativen Gesprächen kann sich das Fachpublikum – live vor Ort – auf den neuesten Stand bringen lassen. Der Eintritt ist für das angemeldete Fachpublikum frei. Außerdem dürfen sich die Besucher auf kostenlose Leckereien vom Caterer freuen.

Rund um Bad und Heizung

Auf rund 3.500 m² wird auch in diesem Jahr wieder alles ausgestellt, was im Bereich Sanitär interessant ist: Von Duschkabinen über wasserführende Armaturen, Wandverkleidungssysteme, Badewannen bis hin zu Heizkörpern. Fragen beantworten die Spezialisten der Direktlieferanten gerne persönlich in lockeren Gesprächen am Messestand. Darüber hinaus erhalten interessierte Besucher aktuelle Informationen zu Service und Dienstleistungen rund um das Bad. Abgerundet wird die Messe durch Themen wie Bad-Accessoires, Wellness, Whirlpool, regenerative Heiztechniken oder auch Sound-Technik. So erhalten Fachleute optimale Einblicke in jeden Aspekt der Badezimmerplanung und -gestaltung und können ihre Fachkompetenz weiter ausbauen.

Um an der Messe als Fachbesucher teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig.

www.das-bad-direkt.de