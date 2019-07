22.07.2019

Der Zukunftspreis des Handwerks für Firma Gabriel

Handwerker sind Arbeiter in Tradition und entwickeln jeden Tag, durch nachdenken und handwerkliches Geschick, Schritt für Schritt. Anfang Juli 2019 wurde der Zukunftspreis des Handwerks – ausgelobt und dotiert von der Handwerkskammer Ulm, an die Firma Gabriel aus Boos vergeben.

Der Zukunftspreis des Handwerks

Mit dem Zukunftspreis des Handwerks ehrt die Handwerkskammer Ulm alle zwei Jahre die zukunftsfähigsten Betriebe in ihrem Gebiet zwischen Ostalb und Bodensee. Der Preis belohnt das Zusammenspiel aus den Kategorien Innovationsfähigkeit, Digitalisierung, Nachfolge, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen. „Eine zukunftsfähige Basis hat der Betrieb, der auf allen Säulen gut aufgestellt ist“, so Dr. Tobias Mehlich bei seiner Laudatio.

Die ersten 3 Preisträger kommen allesamt aus dem Süden des Kammerbezirks. Das ist umso erstaunlicher, weil rund 20.000 Handwerksbetriebe von Jagst bis zum Bodensee aufgerufen waren, ihre Zukunftsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Die Jury

Die hochrangige Jury: Professor Reinhold von Schwerin (Hochschule Ulm), Dr. Ulrich Andelfinger (SWR), Albrecht Knoch (Ev. Akademie Bad Boll), Timo Winter (Südwestbank, Sponsor des Preises), Georg Mandelka (Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V.), Wilfried Pfeffer, Arbeitnehmer-Vizepräsident der Handwerkskammer Ulm, und Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm haben die Jury gebildet und nach einem Punktesystem die Preisträger ermittelt.

1. Platz: Firma Gabriel Heizung Sonne Bad

Sie kamen Einstimmig zu dem Ergebnis, dass die Fa. Gabriel Heizung Sonne Bad aus Boos das Rennen um Platz 1, und somit das Preisgeld von 3.000 Euro als zukunftsfähigstes und innovativstes Handwerksunternehmen verdient gewonnen hat. Die Plätze 2 und 3 gingen in den Bodenseekreis.

„Diese Betriebe sind die Crème de la Crème unserer Betriebe, sie zeigen, dass Handwerk nicht nur goldenen Boden, sondern auch eine goldene Zukunft hat. Das Handwerk schafft Zukunft – und sie arbeiten mit den Technologien von morgen, sie bieten jungen Menschen Perspektiven und verwirklichen. Sie tragen mit ihren praxistauglichen Ideen dazu bei, den Wohlstand im Land zu erhalten“, lobt Handwerkspräsident Joachim Krimmer im Rahmen der Preisverleihung in Schwäbisch Gmünd.

Laut Jörg Heynkes, der als Referent seine Zuhörer mit in die Zukunft genommen hat, hat die vierte industrielle Revolution bereits begonnen. „Die Digitalisierung wird komplett unterschätzt. Nur wer die digitale Transformation in den nächsten 5 bis 10 Jahren erfolgreich schafft, wird in Zukunft die Nase vorne haben.“ Aus diesem Grund, stecken die Firma Gabriel das komplette Preisgeld in die Digitalisierung ihres Betriebes; „So machen wir unsere Firma weiter fit für die Zukunft – zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Nachfolger.“

Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk

Bereits 2013 hat die Gabriel GmbH, Heizung Sonne Bad für Ihr Konzept „konsequent am Kunden orientiert“ von der Fachzeitschrift Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer den „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ erhalten.

Mit dem „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ vergibt Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer bereits seit dem Jahr 1998 Auszeichnungen für die besten Marketingkonzepte des SHK-Handwerks. Das Interesse richtet sich hierbei speziell auf SHK-Unternehmerpersönlichkeiten, die kreative Wege gehen, systematisch Konzepte verfolgen und innovative Ideen umsetzen.

