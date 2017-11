15.11.2017

ecabiotec und Conti Sanitärarmaturen vereinbaren Kooperation

Für die Conti Sanitärarmaturen GmbH und ecabiotec AG hat das Thema „Trinkwasser-Hygiene“ oberste Priorität. Beide Gesellschaften haben in den vergangenen Wochen ein gemeinsames Hygienekonzept für die Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche entwickelt und eine langfristige Kooperation vereinbart.

Die Conti Sanitärarmaturen GmbH vertreibt ab sofort unter dem Label 'Conti+ by ecabiotec‘ die Produkte der ecabiotec AG für die SHK-Branche in der DACH-Region sowie UK und Irland.

Alexander Lattmann, Vorstand der ecabiotec AG, ist sehr erfreut über die Kooperation: „ Wir sind sehr stolz, mit der Conti Sanitärarmaturen GmbH den richtigen Partner für unsere Produkte gefunden zu haben. Die Conti Sanitärarmaturen GmbH hat in seiner mehr als 40-jährigen Unternehmenshistorie ein breites bundesweites Vertriebsnetzwerk aufgestellt, wovon wir nun profitieren. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns – jetzt können wir die Expansion der ecabiotec AG verstärkt beschleunigen.“

Andreas Kregler, Geschäftsführer der Conti Sanitärarmaturen GmbH, fügt hinzu: „ Die Produkte der ecabiotec AG ergänzen unser ganzheitliches Angebot für vollumfängliche Sanitärraumlösungen optimal. Wir können unseren Kunden zu unseren Duschraum-, Waschraum- und Waschtischlösungen nun auch passende Desinfektionslösungen anbieten.“

Über ecabiotec AG

Die ecabiotec AG ist Hersteller von mineralischen, umweltfreundlichen und nicht toxischen Desinfektionslösungen, die Mikroorganismen wie Keime, Sporen, Bakterien, Viren und Pilze ohne mögliche Resistenzbildungen rückstandsfrei entfernen. Die selbstentwickelte Ecalit-Technologie ermöglicht die kontrollierte Produktion einer skalierbaren Wirkstoffreihe mit bisher nicht gekannten Eigenschaften. Es entsteht ein potenter, effizienter und breit einsetzbarer Wirkstoff. Die ecabiotec AG entwickelt und baut zudem Anlagen gemäß den Standards der Pharmaindustrie und verfügt über langjährige biologische Desinfektionserfahrung in den unterschiedlichsten Industriebereichen.

www.ecabiotec.de

Über Conti Sanitärarmaturen GmbH

Seit über 40 Jahren steht die Conti Sanitärarmaturen GmbH für flexible und ganzheitliche Duschraumlösungen für den öffentlichen und gewerblichen Bereich. Innovationskraft und hochwertige Materialien bilden die Basis für ein hohes Maß an Qualität. Aufgrund eines breiten Conti+ Produktportfolios an Waschraum-, Duschraum- und Waschtischlösungen und jahrelanger Erfahrung in objekt- und kundenspezifischen Sonderanfertigungen ist Conti+ Betreibern, Planern, Architekten und Installateuren als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen, Einsatzgebiete und Verwendungen angepasst. Das Conti+ Portfolio umfasst elektronische und mechanischen Duschen-, Waschtisch- und Urinalarmaturen optimal zentral gesteuert über das Conti+ CNX Wassermanagement-System sowie Waschtischlösungen. Vollends abgerundet durch eine vielfältige Sanitärraumausstattung, Wellness&Spa-Lösungen und Thermostatbatterien. Planung, Entwicklung und Produktion am Standort Wettenberg sorgen für Qualität „Made in Germany“.

www.conti.plus