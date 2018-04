24.04.2018

Elements-Akademie: Teamwork für die Zukunft

Um seinen Kunden auch weiterhin herausragende Leistungen und besonderen Service zu bieten hat Elements die Elements-Akademie ins Leben gerufen. Die bietet vielfältige Seminarinhalte – von neuen Gestaltungstrends über Baustellen-Management bis Knigge für Kundendienstmonteure.

Die Elements-Akademie bietet vielfältige Seminarinhalte – von neuen Gestaltungstrends über Baustellen-Management bis Knigge für Kundendienstmonteure.

Im Teamwork sorgen Fachhandwerker und Badverkäufer bei Elements für den einfachsten Weg zum neuen Bad. Gemeinsam sind sie täglich gefragt, mit herausragender Leistung und besonderem Service zu überzeugen – und das mehr denn je in den rasanten Zeiten der Digitalisierung. Damit das gelingt, hat Elements jetzt die Elements-Akademie ins Leben gerufen.

Von Trends bis Knigge

Innovativ, handfest, spannend, hilfreich – das macht die Inhalte der Elements-Akademie aus. Wie entwickeln sich Trends, wie lassen sich Räume optimal gestalten oder was bedeutet optimales Baustellen-Management, um als Fachhandwerker in Zeiten voller Auftragsbücher vor Ort schnell und effizient zu arbeiten? Das sind nur drei von zahlreichen Themen, die im Rahmen von Workshops und unter der Leitung branchenerfahrener Trainer aus Fachhandwerk und Wirtschaft in der Elements-Akademie behandelt werden. Andere Seminare befassen sich mit Knigge für Kundendienstmonteure, um beim Endverbraucher einen sehr guten Eindruck zu hinterlassen und die Weiterempfehlungsrate zu erhöhen, sowie mit Gestaltungsfragen wie Licht im Bad und betriebswirtschaftlichen Themen. Auch das wichtige Thema Unternehmensnachfolge behandelt die Elements-Akademie.

Hohes Vertrauen ins Fachhandwerk

Das Vertrauen in den Profi-Vertriebsweg ist groß. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Elements. 65 Prozent der Befragten würden bei der Sanierung ihres Badezimmers den Einbau oder Umbaumaßnahmen über das Fachhandwerk realisieren lassen. „Die Zahlen sprechen für sich. Sie sind Bestätigung und Ansporn zugleich, auch in einer sich verändernden Welt die Stärken der Profischiene im Sinne des Endverbrauchers perfekt auszuspielen. Das Elements-Team aus Fachhandwerker und Badverkäufer harmoniert bundesweit und arbeitet Hand in Hand. Aber auch die besten Fußballteams der Welt trainieren, um besser zu werden und Lösungen für jede einzelne Herausforderung zu finden. Dieses Ziel verfolgen auch wir mit der Elements-Akademie“, sagt Bernhard Haider, persönlich haftender Gesellschafter der Bär & Ollenroth KG und bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des Elements-Konzepts.

www.elements-show.de