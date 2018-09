12.09.2018

Elements: Hansa wird Premium-Partner

Als neuer Premium-Partner will der Armaturenhersteller Hansa seine Präsenz in den über 230 Elements-Ausstellungen erhöhen und seine Produktvielfalt unter anderem mit einer exklusiven Hansa-Koje vorstellen. Über die Ausstellungen hinaus planen die Partner gemeinsame Online- und Offline-Kampagnen.

„Die Marke Hansa steht für höchste Qualität, durchdachte Funktionalitäten und preisgekröntes Design. Sie genießt einen ausgezeichneten Ruf und setzt genauso wie Elements konsequent auf die Fachschiene. Wir freuen uns sehr, dass Elements und Hansa nun mit geballter Kraft dem Fachhandwerk zur Seite stehen können. Schon in Kürze geht es los: Mit neuen Werbe- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Elements-Fachhandwerkspartner sowie mit der bundesweiten Einrichtung der exklusiven Hansa-Aktionsflächen in den Ausstellungen“, sagt Bernhard Haider, persönlich haftender Gesellschafter der Bär & Ollenroth KG und bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des Elements-Konzepts.

Gemeinsam pro Fachschiene

Georgios Kabitoglou, Chief Business Officer (CBO) Hansa Armaturen GmbH: „Elements hat sich zu einer starken Ausstellungsmarke im deutschsprachigen Raum entwickelt. Neben den hochwertigen Ausstellungen hat uns das kundenorientierte Konzept überzeugt. Konsequent an den Bedürfnissen des Fachhandwerks orientiert, setzt Elements auf echte partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Fachschiene. Und genau die brauchen wir in dynamischen Zeiten wie diesen. Schließlich geht es darum, die Reise des Kunden so positiv, bequem und sorglos wie möglich zu gestalten. Das können nur Profis, die an alles denken.“

Elements und Hansa vereint der umfassende Ansatz. So präsentiert der Hersteller in der exklusiven Hansa-Koje auch die Produkte seiner Hansa I Living-Serien, die perfekt auf die ganzheitliche Badplanung zugeschnitten sind. Neben den Armaturen enthält die Koje Waschtisch, Wanne und Dusche. Das Badezimmer sowie das Hansa-Sortiment werden zum Beispiel prominent auf der Elements-Webseite und in den Social-Media-Kanälen beworben, gleichzeitig sind Verlinkungen von der Hansa-Webseite unter anderem zum 3D-Badplaner auf der Elements-Webseite und der Austausch relevanter Inhalte wie Montage-Videos geplant.

