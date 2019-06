19.06.2019

Elements: Nummer 1 bei der Kundenberatung

Das Handelsblatt hat die Ausstellung des Fachhandwerks jetzt zum Branchenbesten in Sachen Kundenberatung gekürt. Basis der Untersuchung „Beste Kundenfachberatung“ war eine repräsentativ ausgesteuerte Online-Erhebung von ServiceValue.

Handelsblatt bestätigt führende Position von Elements in der Kundenberatung.

Elements wächst

Insgesamt hat das Institut Kunden von Dienstleistern und Einzelhändlern aus mehr als 30 Branchen befragt. Um herauszufinden, wer die beste Kundenfachberatung bietet, wurden über 17.000 Verbraucherurteile eingeholt. Im Bereich der Badausstatter wurden 13 Badausstatter genannt und bewertet.

Professionelles Teamwork überzeugt die Verbraucher

Das Zusammenspiel von Fachhandwerkern und Badverkäufern kommt beim Verbraucher an. In Folge seiner Wahl auf den Spitzenplatz erhielt das bundesweit in über 240 Ausstellungen gelebte Elements-Konzept das Prädikat „Beste Kundenfachberatung“. Die Verbraucher bewerteten die Beratung nach zehn Kriterien, beispielsweise nach der ersten Kontaktaufnahme, der fachlichen Kompetenz und der Angemessenheit des zeitlichen Aufwands. In die Rangliste flossen die Urteile von Kunden ein, die sich in den letzten zwölf Monaten vom jeweiligen Anbieter beraten ließen.

Digitalisierung erhöht Ansprüche an persönliche Beratung

Wie wichtig die persönliche Beratung gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist, untermauert der Artikel des Handelsblatts „Die neue Kundennähe“, der im Zusammenhang mit der Studie erschienen ist. Die Digitalisierung erhöht die Ansprüche an die persönliche Beratung, stellt das Wirtschaftsblatt prominent unterhalb der Headline fest. Und im Text heißt es: „Während Onlinehelfer meist einfache Anfragen beantworten, erwarte der Kunde vom Berater vor Ort Orientierung im Dschungel immer komplexerer Produkte und möglichst passgenaue Angebote.“ Der klassische Service bleibe wichtig – gerade bei emotionalen und komplexen Themen, wie zum Beispiel eine Badsanierung.

