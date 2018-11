14.11.2018

E.ON will den Service optimieren

Die E.ON Energie Deutschland GmbH hat gemeinsam mit der niederländischen Guidion Nederland B.V. die Home.ON GmbH mit Sitz in Aachen gegründet.

E.ON-Zentrale in München: Der niederländische Kooperationspartner Guidion stellt für E.ON eine digitale Plattform bereit, die das Handwerkernetzwerk der gemeinsamen Gesellschaft Home.ON sowie die Kundenwünsche...

» Ein logischer Schritt «

E.ON bietet inzwischen eine ganze Palette von haushaltsnahen Produkten und Dienstleistungen für Immobilienbesitzer an. Im Sinne eines positiven Kauferlebnisses sollen Installationsleistungen zunehmend digital gemacht und das Kundenerlebnis in enger Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben verbessert werden, kündigte der Energiekonzern an. Zu diesem Zweck wurde Home.ON gegründet, die bei Kunden nicht als eigene Marke in Erscheinung tritt. Guidion hat für E.ON eine in den Niederlanden bewährte digitale Plattform bereitgestellt, die das Handwerkernetzwerk von Home.ON und Kundenwünsche unkompliziert, transparent und schnell zusammenbringen soll. Die neue Gesellschaft ist als Meisterbetrieb in der Handwerksrolle der SHK-Innung Aachen eingetragen.

Digitale Applikationen

Wer beispielsweise eine neue Gas-Brennwertheizung für sein Einfamilienhaus sucht, findet bei E.ON die Heizungsanlagen von Herstellern wie Viessmann oder Vaillant - auf Wunsch auch als Miet- bzw. Contracting-Modell. Neben der Produktberatung und dem Verkauf bietet das Unternehmen auch gleich die passende fachmännische Installation. In den digitalen Applikationen von Home.ON kann der Kunde jeden einzelnen Schritt transparent nachverfolgen, Wunschtermine selbst definieren und auch Feedback zu den Handwerksleistungen abgeben, heißt es weiter aus München. Für E.ON steht vor allem die Qualitätssicherung im Vordergrund: Alle Leistungen und Produkte sollen beim Kunden mindestens so gut ankommen, wie es in der Werbung versprochen wird, so das Unternehmen.

Näher an den Endkunden rücken

„Mit Home.ON ergänzen wir unsere bestehenden Angebote für Privatkunden und wollen mit unserem Service noch näher an den Endkunden rücken“, erklärt Jonas Prudlo, der als Senior Vice President Solutions bei E.ON unter anderem das Wärmegeschäft verantwortet. „Im Heizungsmarkt sind wir mit unseren Angeboten gut aufgestellt und gewinnen täglich neue Käufer. Nun wollen wir das Einkaufserlebnis mit E.ON auf der Serviceebene optimieren“, so Prudlo weiter.

Handwerksbetriebe als Kooperationspartner

Der Geschäftsführer von Home.ON, Frank Obernitz, sieht in dem neuen Konzept auch einen Mehrwert für das Handwerk: „Wir setzen beim Aufbau unseres Netzwerkes im Schwerpunkt auf kleinere unabhängige Handwerksbetriebe vor Ort als Kooperationspartner. Hier haben wir insbesondere junge Handwerksmeister im Blick, die sich ihren eigenen Betrieb aufbauen und dabei von Beginn an die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen wollen. Home.ON bietet hier eine Reihe von Vorteilen: So profitieren die Meisterunternehmen von einer garantierten Zahlungssicherheit sowie einer modernen papierlosen und automatischen Auftragsabwicklung. Damit haben sie den Rücken frei und können sich auf die komfortable Grundauslastung mit Aufträgen konzentrieren, die wir ebenfalls bieten können.“

www.homeon.de

www.eon.de