23.12.2019

Eröffnung des Weiterbildungszentrums „Servicemonteur BTGA“

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung – BTGA e. V. hat sein Weiterbildungszentrum „Servicemonteur BTGA“ am Erfurt Bildungszentrum eröffnet.

In einem umgebauten und neu ausgestatten Schulungsraum können die zukünftigen BTGA-Servicemonteure ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis ausbauen und vertiefen.

Der Schulungsraum wurde von Fördermitgliedern der BTGA-Organisation und weiteren Sponsoren mit modernen Heizungs- und Lüftungsanlagen ausgerüstet. Die Anlagen sind mit allen Komponenten ausgestattet und so aufgebaut, dass auch realistisch Fehler simuliert werden können. Die Seminarteilnehmer lernen so, wie sie Fehler finden und beheben können. Außerdem wird auch die Wartung der Anlagen vermittelt.

Die technische Ausstattung des Schulungsraums wurde durch folgende Unternehmen übernommen: ST Gebäudetechnik GmbH, Viessmann Deutschland GmbH, Trox GmbH, Geberit Vertriebs GmbH, Priva Building Intelligence GmbH, Felderer AG, Oventrop GmbH & Co. KG, Wilo SE, Benndorf und Hildebrand GmbH, Cabero Wärmetauscher GmbH & Co. KG, Reflex Winkelmann GmbH, Sinusverteiler GmbH, Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, Sikla GmbH, AirQuell GmbH, Heinrich Leifeld GmbH, G+H Schallschutz GmbH, Dehn SE + Co KG.

Das Zertifizierungsprogramm „Servicemonteur BTGA“ wurde im September 2018 im Rahmen der Aus- und Weiterbildungsoffensive des BTGA ins Leben gerufen. In Kooperation mit dem ERFURT Bildungszentrum wird Mitgliedern der BTGA-Organisation die Möglichkeit geboten, Mitarbeiter zum „Service-monteur BTGA“ schulen und zertifizieren zu lassen.

www.btga.de