25.10.2017

EVB und E/D/E bündeln Potenziale

Die Einkaufskooperationen EVB BauPunkt und E/D/E gehen ab sofort einen großen Schritt aufeinander zu. Eine wesentliche Basis für die „Bündelung der Kräfte“ von EVB und E/D/E ist die nach Genehmigung des Bundeskartellamtes neu gegründete gemeinsame Gesellschaft MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH.

Partnerschaft vereinbart: (v.li.) Hans-Jürgen Adorf (Beiratsvorsitzender E/D/E), Dr. Andreas Trautwein (Vorsitzender der Geschäftsführung E/D/E), Steffen Eberle (Geschäftsführer EVB BauPunkt), Manfred...

Die permanent steigenden Anforderungen der Kunden an die mittelständischen Baugerätehändler erfordern auch in den etablierten Einkaufskooperationen des Baugerätehandels neue zukunftsfähige Konzepte und Strategien. Mit der neuen Gesellschaft MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH haben die Einkaufskooperationen EVB BauPunkt und E/D/E eine auf Dauer angelegte zukunftsorientierte Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, um beiderseits die Leistungspakete für die jeweiligen Mitglieder zu optimieren.

„Wir wollen der heterogenen und in zahlreichen Gruppen zergliederten Händlerstruktur entgegenwirken und für die Vertragslieferanten mehr Planungssicherheit und Verbindlichkeit ermöglichen. Für die Händler bleibt es zwar bei getrennten Marktauftritten der Verbände, doch sollen die Leistungspakete deutlich ausgeweitet werden. Dabei soll das Prinzip ‚Individualität mit System‘ gewährleistet werden“, so Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung, in einem ersten Statement.

Die MAP Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH

In der neuen Gesellschaft MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH sind EVB und E/D/E gleichgestellte Gesellschafter mit jeweils 50 Prozent.

„Wir wollen ab sofort die Lieferantengespräche gemeinsam mit einheitlicher Strategie führen und eine Harmonisierung der wesentlichen Sortimentsstrukturen und Schwerpunktlieferanten realisieren, um die Wettbewerbschancen der Händler zu erhöhen“, so übereinstimmend die für die EVB verantwortlichen Steffen Eberle und Manfred Mischinger. „Um dies professionell und erfolgreich zu gestalten, haben wir die MAB gegründet.“

In einer weiteren Phase der Kooperation werden nach dem Warenbereich auch die Dienstleistungsbereiche sowie die Logistik analysiert und vorhandene Synergiepotenziale genutzt.

Das Gesamtkonzept der Kooperation sowie die Struktur der MAB sind offen für weitere Händler und Händlergruppierungen, die Interesse an einer Stärkung ihrer Marktchancen haben und zu vertrauensvoller Zusammenarbeit bereit sind.

EVB und E/D/E

Die EVB ist eine Verbundgruppe selbstständiger Fachhändler für Baumaschinen, Baugeräte, Werkzeuge und artverwandte Sortimente. Der Einkaufs- und Handelsgemeinschaft gehören derzeit 87 Gesellschafter mit 149 Standorten an.

Zum Fachkreis Baugeräte im E/D/E gehören derzeit 45 Mitglieder. 1980 als „Baugeräte-Ring“ von führenden Baugeräte- und Baumaschinenhändlern im E/D/E gegründet, hat sich der Fachkreis erfolgreich im Markt positioniert.

Beide Händlergruppierungen repräsentieren gemeinsam ein Marktvolumen von mehr als 750 Millionen Euro p.a.

