13.09.2017

EXPO 2017: Deutscher Pavillon in Astana ausgezeichnet

Der Deutsche Pavillon hat auf der EXPO 2017 im kasachischen Astana den Gold Award für die beste inhaltliche Umsetzung des EXPO-Themas „Energie der Zukunft“ gewonnen.

Die erste Weltausstellung in Zentralasien, die in drei Monaten mit knapp vier Millionen Besucher anlockte, ist am 10. September 2017 zu Ende gegangen, teilte die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) mit, die die deutsche Messebeteiligung in Astana im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) organisiert hatte. Das inhaltliche Konzept stammte von der Arbeitsgemeinschaft insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH, gtp2 architekten und mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH. Zum Messeaabschluss vergab das für Weltausstellungen verantwortliche Bureau Internationale des Expositions (BIE) gemeinsam mit dem kasachischen EXPO-Veranstalter Preise in Gold, Silber und Bronze für die besten Länderpräsentationen.

Preis für den besten Inhalt

Mit seinem Konzept „Energy on Track“, das die Energiewende „Made in Germany“ in den Mittelpunkt stellte, überzeugte der Deutsche Pavillon die internationale Jury und holte in der Kategorie der großen Pavillons über 700 m2 Grundfläche den ersten Preis für den besten Inhalt. „Gelobt wurden neben der stringenten Dramaturgie vor allem das hohe fachliche Niveau der Ausstellung sowie die unterhaltsame Präsentation der Exponate“, so das HMC. Die Ausstellung folgte einer Zoombewegung von der globalen bis zur individuellen Perspektive und stellte zukunftsorientierte Beiträge der deutschen Wirtschaft und Forschung zu den Themen erneuerbare Energien, Elektromobilität und Energieeffizienz vor. Den krönenden Abschluss des Pavillonbesuchs bildete die Energy Show mit einer spektakulären Laservorführung.

Drei Awards vom Exhibitor magazine

Die Fachzeitschrift Exhibitor magazine hat den deutschen Beitrag gleich mit drei Awards ausgezeichnet, darunter auch in der wichtigsten Kategorie „Bester Pavillon“. Die beiden anderen Awards verlieh die hochkarätig besetzte internationale Jury aus Design-, Marketing und Kommunikationsexperten dem Deutschen Pavillon in den Kategorien „Beste Interpretation des EXPO-Themas“ sowie „Bestes interaktives Exponat“ für den Smart-Grid-Tisch, der die Wirkungsweise intelligenter Stromnetze veranschaulicht.

Exponate zum Anfassen und Mitmachen

„Der Gewinn des Gold Awards und die Auszeichnungen des Exhibitor magazine erfüllen uns mit Stolz. Sie sind eine große Anerkennung für alle, die zum Gelingen des Deutschen Pavillons beigetragen haben. Die Awards zeigen auch, dass wir mit unserem interaktiven Ansatz mit Exponaten zum Anfassen und Mitmachen den richtigen Weg gefunden haben, komplexe Themen leicht verständlich aufzubereiten“, kommentierte Dietmar Schmitz, Kommissar des Deutschen Pavillons vom verantwortlichen BMWi, die Auszeichnung. „Der Deutsche Pavillon hat den Besucherinnen und Besuchern erfolgreich unser modernes, innovatives und sympathisches Land vorgestellt“, ergänzte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Mit der Präsentation wegweisender Verfahren und Lösungen rund um nachhaltige Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie habe der EXPO-Stand gezeigt, „dass Deutschland bei zentralen Zukunftsfragen ein ebenso verlässlicher wie kompetenter Partner in der internationalen Zusammenarbeit ist“.

Bei den Besuchern zählte der deutsche Auftritt laut HMC zu den beliebtesten Länderbeteiligungen. In den drei EXPO-Monaten schauten sich rund 600.000 Menschen aus aller Welt den Deutschen Pavillon an. Die prominentesten deutschen Gäste waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beim Nationentag am 12. Juli.

Die nächste Weltausstellung findet vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 in Dubai statt.

www.expo2017-deutschland.de