24.09.2018

FGK-Mitgliederversammlung: Vorstand im Amt bestätigt

Die Mitglieder des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) bestätigten Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup als Vorstandsvorsitzenden bei der Mitgliederversammlung für eine neue Amtszeit.

V. r. n. l.: Christoph Kaup (1. Vorstandsvorsitzender), Günther Mertz (Geschäftsführer), Gerhard Warnke, Udo Jung, Manfred Greis (Vorstandsmitglieder) (auf dem Bild fehlen: Karl-Walter Schuster, Ulrich... - © FGK

Bei der Mitgliederversammlung des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) am 21. September 2018 in Hamburg wurden satzungsgemäß zwei Vorstandsmitglieder gewählt. Der Verband bestätigte den amtierenden ersten Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Howatherm GmbH und Honorarprofessor am Umweltcampus Birkenfeld, für eine zweite Amtszeit. Ebenso wurde Gerhard Warnke, Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, wieder in den Vorstand gewählt. Insgesamt waren knapp 100 Mitglieder von 77 Mitgliedsfirmen bei der Versammlung vertreten. „Die hohe Anzahl der anwesenden Personen zeigt deutlich, dass für sie die Arbeit des FGK einen hohen Stellenwert hat“, sagt Verbandsgeschäftsführer Günther Mertz. Insgesamt gehören dem Verband 312 Mitgliedsfirmen an.

Engagierte Verbandsmitglieder

In seinem Bericht über das vergangene Geschäftsjahr blickt Mertz auf eine erfolgreiche Verbandsarbeit zurück. Er betonte, dass im zurückliegenden Jahr die Mitarbeit der Mitglieder in den Fachgremien sehr aktiv und engagiert war. „Diese Form der Zusammenarbeit ist bereits seit Jahren ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des FGK“, sagte Mertz. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt war die Lobbyarbeit auf kommunaler, deutscher und europäischer Ebene. „Wir sind mit allen maßgeblichen Entscheidern und Institutionen sehr gut vernetzt und können für die Interessen unserer Mitglieder und der Branche einstehen“, berichtete Mertz. In diesem Zusammenhang stellte Claus Händel, technischer Referent beim FGK, die Normungsarbeit des Verbandes vor. Neben seiner Tätigkeit auf nationaler Ebene vertritt Händel den FGK als technischer Sekretär im europäischen Dachverband EVIA (European Ventilation Industry Association). „Händel macht sich in Brüssel erfolgreich für unsere Interessen stark und hält unsere Mitglieder über geplante und laufende Verfahren auf dem aktuellen Stand“ fasst Kaup die Arbeit des Referenten zusammen.

